WEST.¾®ÂíË¾¡¢¶Í»³¾È»Ë¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡ ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/03¡ÛWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¤È¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¡Ê36¡Ë¤¬1·î3Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£WEST.¤Î¾®ÂíË¾¤¬Æ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.½é¤Î´ûº§¼ÔÃÂÀ¸ ºÊ¤Î¸µ¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤È¤Ï¡©
¾®Âí¤Ï¡¢¶Í»³¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤ò¹ë²÷¤Ë°û¤à»Ñ¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¾È»Ë¡¼¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
WEST.1¿ÍÌÜ¤Î·ëº§È¯É½¤È¤Ê¤ë¶Í»³¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¶Í»³¾È»Ë¤Ï¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñÌÌ¤Ë¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.½é¤Î´ûº§¼ÔÃÂÀ¸ ºÊ¤Î¸µ¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤È¤Ï¡©
¢¡¾®ÂíË¾¡¢¶Í»³¾È»Ë¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡
¾®Âí¤Ï¡¢¶Í»³¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤ò¹ë²÷¤Ë°û¤à»Ñ¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¾È»Ë¡¼¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¢¡¶Í»³¾È»Ë¡¢¼íÌîÉñ»Ò¤È·ëº§
WEST.1¿ÍÌÜ¤Î·ëº§È¯É½¤È¤Ê¤ë¶Í»³¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¶Í»³¾È»Ë¤Ï¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñÌÌ¤Ë¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û