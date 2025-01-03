ËÌ´ØÅì¤ò¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡ÈÃÏ¸µ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î¼Ö¤¬µÞÀÜ¶á¡£¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿É×¤Îµ¡Å¾¤È¤Ï¡©
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ï¡Ø2024Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï72.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î53.5¡ó¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤â24.1¡ó¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æñ¤òÆ¨¤ì¤¿2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡Ìë¤ÎÀî±è¤¤¤ÇÁø¶ø¤·¤¿ÉÔµ¤Ì£¤Ê¼Ö
¡¡
¡¡Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÀÄ»³ÌÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î±¿Å¾¤Ç¡¢Àî±è¤¤¤Î¶¹¤¤ÄéËÉÆ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆÍÁ³Êì¤¬¡¢¡Ø¸å¤í¤Î¼ÖÊÑ¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¹õ¤¤¥»¥À¥ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤¬¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡·ã¤·¤¯¼Ø¹Ô±¿Å¾¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÆ°¤¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ç¡¢Êì¤Ï¶±¤¨¤¿É½¾ð¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤â°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¼Ö¤ÏÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀÄ»³¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¼Ö¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÁ³¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢²×Î©¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÄ»³¤µ¤ó¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£
¢¡¼Ö¤¬ÄéËÉ¤«¤éÅ¾Íî¡Ä
¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î¼Ö¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÄéËÉ¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÄ»³¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤Ï¶Ã¤¡¢¤¹¤°¤Ë¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡Ê¢¨Åö»þ¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ìÉô»Ï½ª¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸åÆü¡¢·Ù»¡¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬Íî¤Á¤¿¤¢¤¿¤ê¤òÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÈÅ¾Íî¼ÖÎ¾¡É¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Å¾Íî¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤Ç¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«²ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¹â¤µ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤é¡¢¼Ö¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÌµ½ý¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÄ»³¤µ¤ó¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤´í¸±±¿Å¾¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Èµß¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤°¥¤ì¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¡É¤ÈÊò¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂ¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤È³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ËÌ´ØÅì¤ò¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÃÏ¸µ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î¼Ö
¡¡¿ôÇ¯Á°¡¢ÅçÅÄËã°á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤ÏÉ×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÇÅìµþ¤«¤éËÌ´ØÅì¤Ë¤¢¤ëÍ§¿ÍÂð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉ×¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤Ï½½Ê¬¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤Î±¿Å¾¤Ë°Â¿´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢»³Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¸åÊý¤«¤é¡ÈÃÏ¸µ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î¼Ö¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ»Éý¤Ï¶¹¤¯¥«¡¼¥Ö¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¶Ø»ß¤ÎÆ»Ï©¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉ×¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¿Å¾¤òÂ³¤±¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡10Ê¬¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¡È¸òº¹ÅÀ¡É¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É×¤¬°ì»þÄä»ß¤·¤¿¤Î¤À¡£ÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤º¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎäÀÅ¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ×¤âµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡È¤³¤Î»þ¡É¤Ï»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡ÀÖ¿®¹æ¤ÇÁê¼ê¤È¥ª¥µ¥é¥Ð
¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¼Ö¤È¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Å¾¤ò¤¤«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡É×¤Ï°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤Æ¡¢¿®¹æ¤¬ÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ±¦ÀÞ¡£°ìÊý¡¢Áê¼ê¤ÏÀÖ¿®¹æ¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤âÉ×¤¬¹²¤Æ¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¼Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¼Ö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÅçÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ï¡Ø2024Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï72.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î53.5¡ó¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤â24.1¡ó¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æñ¤òÆ¨¤ì¤¿2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡Ìë¤ÎÀî±è¤¤¤ÇÁø¶ø¤·¤¿ÉÔµ¤Ì£¤Ê¼Ö
¡¡
¡¡Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÀÄ»³ÌÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î±¿Å¾¤Ç¡¢Àî±è¤¤¤Î¶¹¤¤ÄéËÉÆ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆÍÁ³Êì¤¬¡¢¡Ø¸å¤í¤Î¼ÖÊÑ¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¹õ¤¤¥»¥À¥ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤¬¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡·ã¤·¤¯¼Ø¹Ô±¿Å¾¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÆ°¤¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ç¡¢Êì¤Ï¶±¤¨¤¿É½¾ð¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤â°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¼Ö¤ÏÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀÄ»³¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¼Ö¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÁ³¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢²×Î©¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÄ»³¤µ¤ó¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£
¢¡¼Ö¤¬ÄéËÉ¤«¤éÅ¾Íî¡Ä
¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î¼Ö¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÄéËÉ¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÄ»³¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤Ï¶Ã¤¡¢¤¹¤°¤Ë¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡Ê¢¨Åö»þ¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡Ö¸åÆü¡¢·Ù»¡¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬Íî¤Á¤¿¤¢¤¿¤ê¤òÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÈÅ¾Íî¼ÖÎ¾¡É¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Å¾Íî¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤Ç¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«²ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¹â¤µ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤é¡¢¼Ö¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÌµ½ý¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÄ»³¤µ¤ó¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤´í¸±±¿Å¾¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Èµß¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤°¥¤ì¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¡É¤ÈÊò¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂ¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤È³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ËÌ´ØÅì¤ò¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÃÏ¸µ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î¼Ö
¡¡¿ôÇ¯Á°¡¢ÅçÅÄËã°á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤ÏÉ×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÇÅìµþ¤«¤éËÌ´ØÅì¤Ë¤¢¤ëÍ§¿ÍÂð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉ×¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤Ï½½Ê¬¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤Î±¿Å¾¤Ë°Â¿´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢»³Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¸åÊý¤«¤é¡ÈÃÏ¸µ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î¼Ö¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ»Éý¤Ï¶¹¤¯¥«¡¼¥Ö¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¶Ø»ß¤ÎÆ»Ï©¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉ×¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¿Å¾¤òÂ³¤±¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡10Ê¬¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¡È¸òº¹ÅÀ¡É¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É×¤¬°ì»þÄä»ß¤·¤¿¤Î¤À¡£ÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤º¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎäÀÅ¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ×¤âµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡È¤³¤Î»þ¡É¤Ï»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡ÀÖ¿®¹æ¤ÇÁê¼ê¤È¥ª¥µ¥é¥Ð
¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¼Ö¤È¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Å¾¤ò¤¤«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡É×¤Ï°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤Æ¡¢¿®¹æ¤¬ÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ±¦ÀÞ¡£°ìÊý¡¢Áê¼ê¤ÏÀÖ¿®¹æ¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤âÉ×¤¬¹²¤Æ¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¼Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¼Ö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÅçÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£