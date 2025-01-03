¥¤¥ª¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¡ÖÇã¤¨¤Æ¤¦¤ì¤Ô¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥ª¥¸¥ç¡¼¤¬1·î1Æü¤Ë¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ª¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¥¸¥ç¡¼¤Ï¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥²¥Ã¥È¡¼¡£¥¤¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ç¿©ÉÊ¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ÈÊ¡ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖËèÇ¯Çã¤¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤µ¤ó¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ý¤íÀ®µÈ»×´À ¥â¥é¥ó¥Ü¥ó¤µ¤ó¤ÎÆé¤ä¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤ÎÁÇ¡×¤È¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤â¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¡Öºî¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¡¢¥¹¥¿¥Ð¡¢KALDI Ê¡ÂÞ¤¬³°¤ì¤¿¤Î¤ÇÊ¡ÂÞÇã¤¨¤Æ¤¦¤ì¤Ô¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÌÀÆü¤Ï¼Ñ¹þ¤ßÀ®µÈ»×´À¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£