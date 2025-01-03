µ´Î¶±¡æÆ¡¢GACKT¤«¤é¤Î°Ö¤á¤Ë´¶¼Õ¤â¡Ä¡Öº£¤Ç¤â¤¢¤Î¤ªÆù¤ÏµíÆù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡Ê40¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2025¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤Î¡ÈÂç¥ß¥¹¡É¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤â¡¢¤Þ¤À¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¡¦GACKTÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦DAIGO¤È»²Àï¤·¤¿µ´Î¶±¡¡£ºÇ½ª¹àÌÜ¤Î¤¹¤¾Æ¤¤Ç¡¢Åìµþ¤ÎÏ·ÊÞÅ¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÆÃÇäÆù¡¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤Î»°Âò¤Ë¡¢DAIGO¡¢µ´Î¶±¡¤¬Ä©Àï¡£2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤«¤é°ìµ¤¤Ë¡Ö±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·¡×¤Ø³Ê²¼¤²¡£¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤ËGACKT¤Ï¡Ö¥Ð¥«Àå¤«!?¡×¤È¡È¥Ö¥Á¥®¥ì¡É¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤ò¼Õºá¤·¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢GACKT¤ÏX¤Ç¡Ö¼Õ¤ë¤Ê¤è¡£¥¢¥ì¤¬¥ª¥Þ¥¨¤¿¤Á¤ÎÆÃ¼ì¤ÊºÍÇ½¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÆÍ¤¿Ê¤á¡£¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤à¤·¤í¥³¥¤¥Ä¤éÀ¨¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¡£¡£¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µ´Î¶±¡¤Ï¡ÖÃÈ¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¡Ä¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¤¬¡Öº£¤Ç¤â¤¢¤Î¤ªÆù¤ÏµíÆù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£