¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¡ÎëÌÚ½¨¼ù¡õ´ØËÜÂç²ð¤òÂà¤±ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤£Ö£·¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¤¼¡ª¡×
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤â£Ä£Ï£Ï£Í¡ª¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡Ê£³Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢²¦¼Ô¤ÎÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê¥¸¥å¥ó¡õ¥ì¥¤¡á£³£¸¡Ë¤¬¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù¡Ê£´£´¡Ë¡¢´ØËÜÂç²ð¡Ê£´£³¡ËÁÈ¤òÂà¤±£·ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£Æ±²¦ºÂ¤ÎºÇÂ¿Ï¢Â³ËÉ±ÒµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¶¯¤¤¡¢¶¯¤¹¤®¤ë¡£àºÇ¶§ÁÐ»Òá¤¬¿·½Õ¤Î²¦Æ»¥Þ¥Ã¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡££²ÆüÉÕ¤ÇÁ´ÆüËÜ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎëÌÚ¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤ë¤È¡¢¾ì³°¥Þ¥Ã¥È¾å¤Ë¹çÂÎ¤Î¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òßÚÎö¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥å¥ó¤¬±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ë¡¢¥ì¥¤¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Á¥ç¥Ã¥×¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£
¡¡£±£µÊ¬²á¤®¤Ë¤Ï¥¸¥å¥ó¤¬´ØËÜ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¼°ÇØ¹üÀÞ¤ê¡¢¥ì¥¤¤¬ÎëÌÚ¤ÎÒÄ¸Ç¤á¤ËÊá¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥å¥ó¤¬Èý»³¡Ê¹çÂÎ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤ò¤¯¤é¤¤ÀïÆ®ÉÔÇ½¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ì¥¤¤¬´ØËÜ¤ò¥¢¥¤¥¹¥Ð¥¤¥ó¡Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¼°¾¸Äì¡Ë¤Ç½³»¶¤é¤¹¡£ºÇ¸å¤ÏÎëÌÚ¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¤¤¬¹â¡¹¤ÈÊú¤¨¾å¤²¡¢£Â£Â£Ñ¥Ü¥à¡ÊÊÑ·¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡Ë¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ì¥¤¤Ï¡ÖÎòÂåºÇÂ¿¤ÎµÏ¿¤ÈÊÂ¤ó¤À¤¼¡£ºòÇ¯¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁ´¾¡Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤âºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤Þ¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤»¤ÆºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¤¼¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂè£·Âå²¦¼Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¡õÃ«ÄÅ²Å¾Ï¤¬£±£¹£¸£¹Ç¯¤Ë¼ùÎ©¤·¤¿ºÇÂ¿Ï¢Â³ËÉ±ÒµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡££Ö£¸¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢£³£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç¹¥Êª¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òµá¤á¤¿¥¸¥å¥ó¤Ë¡¢¥ì¥¤¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á·»Äï¤ÏÎò»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¸²óËÉ±Ò¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£²¶¤¿¤Á¤¬¥Ó¡¼¥ë¤È´Å¤¤¤â¤Î¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡£ºÇ¸å¤ÏÁíÎ©¤Á¤Î´ÑµÒ¤È¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢£Ä£Ï£Ï£Í¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬º£Ç¯¤â¡¢¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¡£