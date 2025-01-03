¡Ô»°Á¥Èþ²Â¤¬¸ì¤ë²¸¿Í¡¦¿ÀÅÄÀµµ±¤ÎÁÇ´é¡Õ¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Í³¤Ë¤ä¤ë¤è¡×ÈÖÁÈÂ´¶È¸å¤âÂ³¤¯¸òÎ®¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤ÇÂçºå°Ü½»¤Îº£
¡¡Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤äÉü³è¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ºþ¿·¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ºþ¿·¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÚÍËÄ«ÊüÁ÷¤Î¡ØÄ«¤À¡ª À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤¬¼¡¡¹¤È¸òÂå¤·¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï27Ç¯È¾¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿ÀÅÄÀµµ±¡Ê74¡Ë¤¬Â´¶È¡£¿ÀÅÄ¤ËÂ³¤¡¢½÷Í¥¡¦¾¾²¼Æà½ï¡Ê39¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÂÀè¡¢2023Ç¯3·î¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿»°Á¥Èþ²Â¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ï¡¢º£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£»°Á¥¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè1²ó¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ç¶¦±é¡¡²¸¿Í¤À¤È¤¤¤¦¿ÀÅÄÀµµ±¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿»°Á¥¤µ¤ó¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»°Á¥¤µ¤ó¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤¸½¾ì¤òºî¤í¤¦¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÄ«¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤ä¤í¤¦¤Í¡¢¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¯¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²¹¤«¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤È¤Ïº£¤âÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ä¸þ°æ°¡µª¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤È¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤È¤¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡£¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯µ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¤À¤«¤é¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Ï¢Íí¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¡©¡¡¸µµ¤¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤Þ¤Þ¤ÎÊý¡£´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥À¥ó¥Ç¥£¤Ç¡¢ÃËµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤âµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢µÕ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¿É¤¯»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç¸¡ººÆþ±¡¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤âÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÊÊóÆ»¤Ï¡ËÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡£·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¿©»öÎÅË¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä»ëÄ°¼Ô¤¬Áû¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Îµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¡¼¡£¼«Í³¤Ë¤ä¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¡£·ë¹½¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¤Ã¤È¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»ä¤ÎÉã¡Ê±ýÇ¯¤ÎÌ¾Í¥¡¦»°Á¥ÉÒÏº¤µ¤ó¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡È¾¼ÏÂ¤ÎÃËÀ¡É¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¥É¡¼¥ó¤ò¹½¤¨¤ÆÆ°¤¸¤Ê¤¤¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼å¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ï30Ç¯¶á¤¯¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤äÂç¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÅÄ¤µ¤óÂ´¶È¤Î1¼þÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
215¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¥ó¥¸¡¼¤Ç²¼¤ò¸«¤Æ¡Ä
¡¡»ä¤â14Ç¯¶á¤¯½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Ëè½µ¡¢ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¤ÈÅìµþ¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÁ°¾è¤ê¤Ç¶âÍË¤Ë¤ÏÂçºå¤ØÍè¤ÆÅÚÍËÆü¤Ëµ¢µþ¤¹¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢½µ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Â´¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Î2013Ç¯¤ËÅìµþ¤«¤éÂçºå¤Ø°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤äPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤Æ¤Ä¤é¤¤¤È¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ï¡È¤³¤³¤Ë¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¡É¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Î°ÂÄêºÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤ÏÅìµþ¤«¤é¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂçºå¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ÈÖÁÈ³°¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÃã¹Ô¤³¤¦¤è¡×¡Ö¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¤è¡×¡Ö¥³¥¹¥È¥³¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î²È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¡£º£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥±¤Î»×¤¤½Ð¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÅÚÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ°ì¹â¤¤¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¡Ö´ôÉì¥Ð¥ó¥¸¡¼¡×¡Ê¹â¤µ215¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤Ï¥Ð¥ó¥¸¡¼¤¬¶ì¼ê¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¤È¡¢¥í¥±¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤éÈô¤Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²¼¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤ÐÈô¤Ù¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ²¼¤ò¸«¤º¤Ë¾å¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÈþ²Â¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¼¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤â¤¦¡¢»à¤Ì»×¤¤¤Ç²¼¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¿È¤òÅê¤²½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤Ã¤Ý¤±¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤µ¤¨»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÂÎ¸³¡£¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤â²ÈÂ²¤ÇËèÇ¯Àã»³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥í¥±Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¤¢¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÉÔÂ¡É¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¤ªÊÆ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Âçºå¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ï»ä¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌ©Ãå¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ÊÂè2²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃæÌîÍµ»Ò¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡»£±Æ¡¿¾®ÎÓÃé½Õ