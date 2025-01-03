´ôÉì¤ÎÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎGKÎÓ¾ÍÂÀÏº¤¬¸½Ìò°úÂà¡ÄMFÀ¾Æ²µ×½Ó¤Î°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤âÈ¯É½
FC´ôÉì¤Ï3Æü¡¢GKÎÓ¾ÍÂÀÏº(24)¤Î¸½Ìò°úÂà¤ª¤è¤ÓFCÅìµþ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþÃæ¤ÎMFÀ¾Æ²µ×½Ó(23)¤Î°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÎÓ¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë´ôÉìÆþ¤ê¡£¤À¤¬¡¢ºßÀÒ1Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï»Í¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÎFCÆÁÅç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆÁÅç¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°úÂà¤¹¤ë»ö¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿FC´ôÉì¡¢¤½¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿FCÆÁÅç¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥×¥íÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿2Ç¯´Ö¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬²ù¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤éÎý½¬¾ì¤äÄ¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤¬ËÜÅö¤ËÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤³¤Î²ù¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ·Ð¸³¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ18Ç¯´ÖËÍ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¶¯²½Éô¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
°ìÊý¡¢À¾Æ²¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËFCÅìµþ¤ØÆþÃÄ¡£Æ±Ç¯8·î¤«¤é¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢8·î¤Ë°ÜÀÒÀè¤ò´ôÉì¤ËÊÑ¹¹¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
À¾Æ²¤Ï´ôÉìÂàÃÄ¤ËºÝ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFC´ôÉì¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡¢²Æ¤«¤é¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Æü¡¹¤ÏÇ®¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢FC´ôÉì¤ÎJ2¾º³Ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÎÓ¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë´ôÉìÆþ¤ê¡£¤À¤¬¡¢ºßÀÒ1Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï»Í¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÎFCÆÁÅç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆÁÅç¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥íÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿2Ç¯´Ö¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬²ù¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤éÎý½¬¾ì¤äÄ¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤¬ËÜÅö¤ËÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤³¤Î²ù¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ·Ð¸³¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ18Ç¯´ÖËÍ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¶¯²½Éô¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
°ìÊý¡¢À¾Æ²¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËFCÅìµþ¤ØÆþÃÄ¡£Æ±Ç¯8·î¤«¤é¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢8·î¤Ë°ÜÀÒÀè¤ò´ôÉì¤ËÊÑ¹¹¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
À¾Æ²¤Ï´ôÉìÂàÃÄ¤ËºÝ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFC´ôÉì¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡¢²Æ¤«¤é¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Æü¡¹¤ÏÇ®¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢FC´ôÉì¤ÎJ2¾º³Ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×