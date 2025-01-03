¾¾ËÜ»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ö°æ¾å¡×¤ÇºÇ¸å¤Î½éÇä¤ê¡Ä»ÔÆâ¤Ç¤Ï¥è¡¼¥«¥É¡¼¡¢¥Ñ¥ë¥³¤âÁê¼¡¤®ÊÄÅ¹Í½Äê
¡¡£³·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ëÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ö°æ¾å¡×ËÜÅ¹¤Ç£²Æü¡¢ºÇ¸å¤Î½éÇä¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÄÅ¹¤òÀË¤·¤àÂ¿¤¯¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£±£°»þ¤Î³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢ÍèÅ¹µÒ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ä¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿ÁÏ¶È£±£´£°¼þÇ¯µÇ°¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÇã¤¤µá¤á¤¿¡£Æ±»Ô¤Î¸øÌ³°÷¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤µ¤ß¤·¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò´¶¤¸¤ë¡£»ÔÌ±¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Î¤Ï¤º¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±Å¹¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿Å¸¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ÔÆâ¤Ç¤Ï°æ¾åËÜÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢º£·î£±£³Æü¤Ë¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼Æî¾¾ËÜÅ¹¡¢£²·îËö¤Ë¾¾ËÜ¥Ñ¥ë¥³¤¬ÊÄÅ¹Í½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤ÎÅìµÞÉ´²ßÅ¹¡×¤Ç¤â¡¢ÂçÀª¤ÎµÒ¤¬¹ÔÎó¤òºî¤ê¡¢³«Å¹¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¡£Ìó£´£µ£°£°¸Ä¤ÎÊ¡ÂÞ¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³«Å¹¸å£±£°Ê¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±»Ô¤Î¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ï¡ÖÃæ¿È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¤¬³Ú¤·¤¯¤ÆËèÇ¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿·Ç¯¤Î¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¤ªÇ¯²ì¤È¤·¤ÆÊ¬¤±¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹ÈÃã¤Ê¤É¸Þ¤Ä¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Å¹¤ÎÈÓÅç¹îÉÒ±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤À¤¬¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤¿¡£½éÇä¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤£±Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£