¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤¬Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤Î¼¹¹ÔÃæ»ß¤ò°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éÈ¯É½¡¡¤¤ç¤¦Ãæ¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤ÏÃÇÇ°¡¡¡ÖÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¡×¤ÎÉôÂâ¤¬ÁÜºº°÷¤Î¿¯Æþ¤òÁË¤à°ìËë¤â¡¡´Ú¹ñ
´Ú¹ñ¤Î¹â´±ÈÈºáÁÜººÄ£¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢3Æü¸áÁ°¤«¤é»î¤ß¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤òÃæ»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¤«¤é¡¢FNN¥½¥¦¥ë»Ù¶É¡¦°ìÇ·À¥ÅÐµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÈÊÁ¹´Â«¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÅýÎÎ¸øÅ¡Á°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤ÎÁÜºº°÷¤é¤Ï¡¢3Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¤ËÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤ÎÉßÃÏ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÜºº°÷¤È´Ú¹ñ·³¤ÎÉôÂâ¤¬°ì»þ¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¾¡¢ÂçÅýÎÎ¤ò·Ù¸î¤¹¤ë¡ÖÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¡×¤ÎÉôÂâ¤¬¸øÅ¡¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ê¡¢ÁÜºº°÷¤Î¿¯Æþ¤òÁË¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¸øÅ¡¤ÎÁÜº÷¤Ë±þ¤¸¤º¡¢¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¸½¾ì¤Î°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¸á¸å1»þÈ¾º¢¡¢Îá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤òÃæ»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÆüÃæ¤ÎÂçÅýÎÎ¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤Ï»ö¼Â¾å¡¢ÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹´Â«Îá¾õ¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï6Æü¤Ç¡¢¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤¬º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤Î¤«Æñ¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£