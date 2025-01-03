µÜÀ¥¤Ê¤³RIZIN¥¬¡¼¥ëÂ´¶È¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×º£¸å¤ÏÌò¼Ô¶È¤ËÃíÎÏ
½÷Í¥¤ÎµÜÀ¥¤Ê¤³¡Ê27¡Ë¤¬12·î31Æü¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN49¡×¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£º£²ó¤¬Ìó1Ç¯È¾¤ÎRIZIN¥¬¡¼¥ë³èÆ°¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢Âç²ñ¸å¤Ë¤ÏSNS¤Ê¤É¤â¹¹¿·¤·¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌðÃÏÍ´²ð¤ÈºùÄíÂçÀ¤¤Î°ìÀï¤Ê¤É5»î¹ç¤òÃ´Åö¡£¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÎëÌÚÀéÍµ¤È¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤¬Àï¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Âç²ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
µÜÀ¥¤Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¤Ê¥«¡¼¥É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢1»î¹çÌÜ¤ÎÂç²íÁª¼ê¤ÈÇßÌîÁª¼ê¤ÏMMA¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïÆ±»Î¤Î»î¹ç¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µÃ«Í§µ®¤È½©¸µ¶¯¿¿¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎ¾Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤Ç¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê»ä¤â¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ê¼«¿È¤âÃ´Åö¤·¤¿¡Ë°Ëß·Áª¼ê¤ÏÆ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ°ÊÁ°¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç1¥é¥¦¥ó¥É¾¡Íø¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ï¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¡Ý¥¯¥ì¥Ù¥ëÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¹¥È3»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£µÜÀ¥¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÙ¸ý¡Ê¶³»Ê¡ËÁª¼ê¤È¥º¡¼¥ë¡¼Áª¼ê¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¡Ê¾¡¤Ã¤¿¡ËËÙ¸ýÁª¼ê¤Ï¡Ø±ö»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¤µ¤Ï°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ÷ÎÏ¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
µÜÀ¥¤Ï23Ç¯9·î¤Ë¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2023¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Á´°÷¤Ç²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿å¿§Ã´Åö¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó´ü´Ö´Þ¤á¡¢Ìó1Ç¯È¾³èÆ°¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¸µ¡¹»ä¤Ï¸½¼Â¤Ç¿Í¤¬²¥¤ê¹ç¤¦»Ñ¤ä·ì¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢RIZIN¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ººÇ½é¤ÏRIZIN¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤°Â¦¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½³ÊÆ®²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ì¤·¤¯¤Æ¤âÎÏ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÇ¤´ü¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âRIZIN¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÄ¾¶á¤Ç¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÉÙ¹ë¤Î¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÂ¹Ì¼¡×¤ä±Ç²è¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º½½¿§¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÀ¥¤Ï¡Ö¡ÊRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Î¡Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤Î1Ç¯È¾¤Ç¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌò¼Ô¶È¤Ë¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£