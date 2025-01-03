¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¡©¡¡»þÂ®37km¤Ç°ËÅì½ãÌé¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿²÷Â®DF¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
½øÈ×Àï¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÅß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¼ãÊÖ¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÂç·¿Êä¶¯¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Æ¥£¤ÏRC¥é¥ó¥¹¤ÎDF¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Õ¥µ¥Î¥Õ¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤Î20ºÐ¤Ç¡¢ºòµ¨¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£186cm¤È¥µ¥¤¥º¤Î¤¢¤ëCB¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¥Õ¥µ¥Î¥Õ¤ò¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎCB¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤È¤Î¥ê¡¼¥°1Âè13Àá¤Ç¤Ï²÷Â®¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°ËÅì½ãÌé¤Ë¸åÊý¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï»þÂ®37km¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤òÉß¤¯¥·¥Æ¥£¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£