Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡ÖºÇ¹â¤Î¥ë¡¼¥×¤À¤±¤ÉÉÝ¤¤¡×¡¡Àµ·îËþµÊ¤â¡Ö´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê53¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ö¤¢¤µ¤³¡¦²ÂÂå»Ò¤ÎÂç¿Í¤Ê¥é¥¸¥ª½÷»Ò²ñ¡¡¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦05¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯±Û¤·¤ÏÃÏ¸µ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤Âçµ×ÊÝ¡£¡Öµ¯¤¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ½é·Ø¤·¤Æ¤½¤Ã¤«¤é¤Þ¤¿°û¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢4»þ¡¢5»þ¤ÎÆü¤Î½Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ö¤Ç¡×¤¬¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ëÆü¤ÎÆþ¤êÆü¤Î½Ð¤â¡Ö1·î1Æü¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£º£¤Ç¤âÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤â¤¢¤ê¡Ö¶á½ê¤Î½é·Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²ò»¶¡×¤È¿·Ç¯¹Ô»ö¤ÏºÇÄã¸Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö12»þ¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¿²¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤È¤¦¤¬Ã²¤¯¤È¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éµ¯¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¤¤¸¤ã¤Ã¤Æ6»þ¤°¤é¤¤¤«¤é°û¤ó¤Ç¤ë¤«¤éÌµÍý¤Ê¤Î¤è¡Ä¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿Âçµ×ÊÝ¡£¡Ö6»þ½¸¹çÁá¤¤¤Í¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡Ä¡£9»þ¤°¤é¤¤¤ÇÎÉ¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤«¤é¤ª¤»¤Á¡¢¤ªÌß¤Ê¤É¡¢»°¤¬Æü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ßËþºÜ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¥ë¡¼¥×¤À¤±¤ÉÉÝ¤¤¤è¤Í¡£¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¥Ó¡¼¥ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤µ¡£¡È¤¸¤ã¤¢°û¤à¤«¡¢Àµ·î¤À¤·¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Äµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ç¤¹¤è·ò¹¯Âè°ì¡ª¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£