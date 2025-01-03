¾å¸¶¤µ¤¯¤é¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÃêÁª¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¸¶¤µ¤¯¤é¤¬1·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÈÌî²È¤äÈ¬Å·Æ²¤Ê¤É¡ÈÊ¡ÂÞ¤Î°ì·³¡É¤ò¾Ò²ð
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾å¸¶¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡Ö3,500±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¹ØÆþ½ÐÍè¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¿ô¡¹¤È¡¢ºÇÂç3,610±ßÁêÅö¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤¢¤È¤Ï¥Ý¥Æ¥È¤òÅ¦¤à¤¿¤á¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡×¤ÈÃæ¿È¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÃêÁª¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢1²óÌÜ¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÃêÁª¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃíÊ¸¿ôÎÌ¤òÇÄ°®¤¹¤ë°Ù¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËµîÇ¯¤ÏÍ§Ã£¤¬½é¤á¤Æ±þÊç¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡Öº£Ç¯¤â²æ¤¬²È¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Ï¥º¥ì¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¶¯±¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£