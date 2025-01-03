¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶Í°þ³Ø±à¤¬4¶¯Æþ¤ê¡¡¡È¶Í°þÂÐ·è¡É¤ÇÂçºå¶Í°þ¤ò²¼¤¹
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡¶Í°þ³Ø±à26¡½14Âçºå¶Í°þ¡Ê2025Ç¯1·î3Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï26¡½14¤ÇÂçºå¶Í°þ¤ò²¼¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹10ÉÃ¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤ÈµÕÅ¾¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£Á°È¾16Ê¬¤Ë¤ÏPRÀÐ¸¶ÎË¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ø¥È¥é¥¤¡£7¡½14¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¤ÏSOÃ°±©Íº´Ý¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¥Ã¥¯À®¸ù¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Æ±7Ê¬¤Ë¤ÏWTBÁðÆåÂó³¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤ÇµÕÅ¾¡£Æ±16Ê¬¤Ë¤ÏCTBÄÚ°æÍª¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º¸Ãæ´Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä7¿Í¤ò¤½¤í¤¨¤ëÅì¤Î²£¹Ë¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£