¡ÚÂè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥Èµ»ö¡ÛÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£¸²óÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¡¡ÉüÏ©Í¥¾¡¤Ï¶ðß·Âç
£±£³¡¥£µ£ë£íÃÏÅÀ¤Î¿·È¬¥Ä»³¶¶¤Ç£±°ÌÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢£²°Ì¶ðß·Âç¤Îº¹¤Ï£²Ê¬£µ£¶ÉÃ¡£Äá¸«Ãæ·Ñ½ê¤Ç£²Ê¬£²£±ÉÃ¤À¤Ã¤¿º¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡££³°Ì¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç¡¦¿ûÌîÁª¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¦µÈÅÄÁª¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç¡¦Çöº¬Áª¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢ÄëµþÂç¡¦¾®ÎÓÁª¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¡¦ÂçÂ¼Áª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢½çÅ·Æ²Âç¡¦¸ÅÀîÁª¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÊÂÁö¡£¤³¤Î£´¹»¤Î¤¦¤Á£³¹»¤¬¥·¡¼¥É·÷Æâ¤È¤Ê¤ë¡£
£³°ÌÁè¤¤¤ÇÊÂÁö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Áá°ðÅÄÂç¡¦¿ûÌîÁª¼ê¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¦µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢£±£·£ë£í¤´¤í¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤¬Á°¤Ë½Ð»Ï¤á¤ë¡£
¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤ÎÂç¼êÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¾®²Ï¸¶Áª¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£¸²óÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¡£Áí¹çµÏ¿¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬µÏ¿¤·¤¿£±£°»þ´Ö£´£±Ê¬£²£µÉÃ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£°»þ´Ö£´£±Ê¬£±£¹ÉÃ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñ¿·µÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®²Ï¸¶Áª¼ê¤Ï£±»þ´Ö£°£¸Ê¬£²£·ÉÃ¤Ç£±£°¶è¶è´Ö¾Þ¡£
Â³¤¤¤Æ£²Ê¬£´£¸ÉÃº¹¡¢Áí¹çµÏ¿£±£°»þ´Ö£´£´Ê¬£°£·ÉÃ¤ÇÁí¹ç£²°Ì¡¦¶ðß·Âç¤¬¥´¡¼¥ë¡£¶ðß·Âç¤Ï£µ»þ´Ö£²£°Ê¬£µ£°ÉÃ¡ÊÉüÏ©¿·¡Ë¤ÇÉüÏ©Í¥¾¡¡£
Áí¹ç£³°Ì¤ÏÁí¹çµÏ¿£±£°»þ´Ö£µ£°Ê¬£´£·ÉÃ¤ÎÔ¢ÕÜ±¡Âç¡¢£±£°ÉÃº¹¡¢Áí¹ç£´°Ì¤ÇÁá°ðÅÄÂç¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Â³¤¯Áí¹ç½ç°Ì¤Ï£µ°ÌÃæ±ûÂç¡¢£¶°Ì¾ëÀ¾Âç¡¢£·°ÌÁÏ²ÁÂç¡£
¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤Ï¥´¡¼¥ëÌÜÁ°¡¢¤Þ¤º£¸°Ì½¸ÃÄ¤«¤éÅìµþ¹ñºÝÂç¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËÁí¹ç£¸°ÌÅìµþ¹ñºÝÂç¡¢£¹°ÌÅìÍÎÂç¡¢£±£°°ÌÄëµþÂç¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢ÄëµþÂç¤Þ¤Ç¤Î£±£°¹»¤¬¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Áí¹ç£±£±°Ì½çÅ·Æ²Âç¤ÏÀË¤·¤¯¤â£±£°°Ì¤«¤é£·ÉÃº¹¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Â³¤¯Áí¹ç½ç°Ì¤Ï£±£²°ÌÆüÂÎÂç¡¢£±£³°ÌÎ©¶µÂç¡¢£±£´°ÌÃæ±û³Ø±¡Âç¡¢£±£µ°ÌË¡À¯Âç¡¢£±£¶°Ì¿ÀÆàÀîÂç¡¢£±£·°ÌÀì½¤Âç¡¢£±£¸°Ì»³Íü³Ø±¡Âç¡¢£±£¹°ÌÂçÅìÊ¸²½Âç¡¢£²£°°ÌÆüËÜÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£