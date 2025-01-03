¤¢¤È2Ç¯¤ÏÀï¤¨¤½¤¦¤ÊiPhone 15 Pro¤¬1Ëü±ß³ä°ú¤¡£iPad mini¤â20%¥ª¥Õ¤ÇÅÐ¾ì¡ª #Amazon½éÇä¤ê
¤¢¤È2Ç¯¤ÏÀï¤¨¤½¤¦¤ÊiPhone 15 Pro¤¬1Ëü±ß³ä°ú¤¡£iPad mini¤â20%¥ª¥Õ¤ÇÅÐ¾ì¡ª #Amazon½éÇä¤ê
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ¤«¤é1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE ½éÇä¤ê¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎiPhone 15 Pro¤äiPad mini¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone 15 Pro¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÀ¤ÂåÁ°¤ÎiPhone 15 Pro¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤éÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾åÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç10¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯1·î3Æü12»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äKindleËÜ200Ëüºý°Ê¾å¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖKindle Unlimited¡×¤â½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï30Æü´ÖÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
¡ÖiPhone 15 Pro 256GB¡×¤ä¡ÖiPhone 15 Pro Max¡×¤¬¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
iPhone 15 Pro 256GB ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à
162,500±ß
¡Ê7¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
iPhone 15 Pro Max 512GB ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à
206,869±ß
¡Ê6¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
iPhone 15 Pro Max 1TB ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à
237,172±ß
¡Ê5¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥²¡¼¥à¤äÆ°²èÊÔ½¸¡¢»ñÎÁºîÀ®¤â¤³¤ì1Âæ¤ÇOK¡£¡Ö2021 iPad mini¡×¤¬ºÇÂç23%¥ª¥Õ¡ª
Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 64GB) - ¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È
92,840±ß
¡Ê16¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤
105,840±ß
¡Ê23¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Apple»Ë¾åºÇÇö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö13¥¤¥ó¥Á iPad Pro¡×¤¬19¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ
Apple 13¥¤¥ó¥ÁiPad Pro(M4):Ultra Retina XDR ¥Æ゙¥£¥¹¥Õ゚¥ì¥¤¡¢ 2TB¡¢²£¸þ¤¤Î 12MP ¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é/12MP ¥Ï゙¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢LiDAR ¥¹¥¥ã¥Ê¡¢Wi-Fi 6E + 5G ·ÈÂÓÅÅÏÃÄÌ¿®(eSIM)¡¢Face ID¡¢°ìÆüÃæ»È¤¨¤ë¥Ï゙¥Ã¥Æ¥ê¡¼ - ¥·¥ë¥Ð¡¼
345,708±ß
¡Ê19¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
2022 Apple 10.9¥¤¥ó¥ÁiPad (Wi-Fi, 64GB) - ¥·¥ë¥Ð¡¼ (Âè10À¤Âå)
50,303±ß
¡Ê14¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Apple¤Î¡ÖAirPods 4¡×¤¬5¡ó¥ª¥Õ¡£¶Ã¤¤Î²»¼Á¤È²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤ò¤¤¤Þ¤¹¤°ÂÎ´¶¤»¤è¡ª
Apple AirPods 4¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¡¼¥Ð¥Ã¥É¡¢Bluetooth¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º ¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¡¢Å¬±þ·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢³°Éô²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì ¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢H2¥Á¥Ã¥×
25,717±ß
¡Ê5¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Apple AirTag 4¸ÄÆþ¤ê
15,280±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¡ÖBeats Studio Pro¡×¤ä¡ÖBeats Pill¡×¤Ê¤É¡¢Beats¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÀªÂ·¤¤¡ª ¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯
Beats Studio Pro - ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ Bluetooth ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó - ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢USB-C ¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢Apple¤ª¤è¤ÓAndroid¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Î¸ß´¹À¡¢ºÇÂç40»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö - ¥µ¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ó
38,885±ß
¡Ê9¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Beats Solo 4 - ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Bluetooth¥ª¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢Apple & Android¸ß´¹¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿ºÇÂç50»þ´Ö - ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
29,189±ß
¡Ê11¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Beats Pill ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Bluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼/USB-C·ÐÍ³¤Ç¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë½¼ÅÅ´ï - ºÇÂç24»þ´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼/IP67ÂÑ¿å ÀÇ½/Apple¤ÈAndroid¤Ç¸ß´¹À/ÆâÂ¢¥Þ¥¤¥¯ - ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
20,700±ß
¡Ê17¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Beats Studio Buds +| ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó - Apple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈAndroid¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¸ß´¹À¤¬¸þ¾å¡¢ÆâÂ¢¥Þ¥¤¥¯¡¢ÂÑ´À»ÅÍÍBluetooth¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡¢¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª - ¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥´¡¼¥ë¥É
18,882±ß
¡Ê24¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
Beats Solo Buds Bluetooth¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó - ºÇÂç18»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö¡¢Apple¤ÈAndroid¤Ç¸ß´¹À¡¢ÆâÂ¢¥Þ¥¤¥¯ - ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
11,164±ß
¡Ê13¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«»Ï»þ¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ä¡äAmazon¥»¡¼¥ë°ìÍ÷¤Ø
¡ä¡ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Source:¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE ½éÇä¤ê¡×