ÀÄ³ØÂç¡¦¿·¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡¢2·î¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤Ø¡¡Ê¿ÎÓ¤ÎµÏ¿¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¡¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¡¦ÉüÏ©¡Ê2025Ç¯1·î3Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¡ÁÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î£µ¶è´Ö109¡¦£¶¥¥í¡Ë
¡¡±ýÏ©¼ó°Ì¤ÇÉüÏ©¤òÈ¯¿Ê¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¾ù¤é¤º¡¢2Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£10»þ´Ö41Ê¬19ÉÃ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤ÏÂç²ñ¿·µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü¤Î±ýÏ©2¶è¤Ç7¿ÍÈ´¤¤ò±é¤¸¤Æ¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î1»þ´Ö5Ê¬44ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹õÅÄÄ«Æü¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢2·î24Æü¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¼¡¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤Ç¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹õÅÄÄ«Æü¤Ïº£²ó¶è´Ö¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤ÏÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤â¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£2Ç¯Ï¢Â³2¶è¶è´Ö¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¢º¬¤Ç¤ÎÂç³èÌö¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë»ñ³Ê¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Ë¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¤¬½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ¿·µÏ¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬18ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡£½é¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¹õÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¿ÎÓ¤ÎµÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡Ê2»þ´Ö¡Ë3Ê¬Âæ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë²æ¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃ¯¤«¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡×¤ÈÍ½¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£