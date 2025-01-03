¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¢¥á¥ê¥«¿·À¯¸¢ÃÂÀ¸ ¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ä¡È¥È¥é¥ó¥×2.0¡É¤Ë¿È¹½¤¨¤ëÂæÏÑ
ÂæÏÑ³¤¶®¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÂæÏÑ¤ÎºÇÂç¤Î¸å¤í½â¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Î´Ø·¸¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÊNNN¾å³¤»Ù¶É¡¡ÅÏÊÕÍÆÂå¡Ë
¢£ÃæÂæ´Ø·¸¡È¶ÛÄ¥¹â»ß¤Þ¤ê¡É ¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Î¡ÖÆó½Å¤ÎÍÞ»ßºö¡×
ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤¬Í¿ÌîÅÞº®Àï¤ÎÁªµóÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£ÍêÁíÅý¤Ï½¢Ç¤±éÀâ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢èñ±ÑÊ¸Á°ÁíÅý¤Î¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¸ß¤¤¤ËÎìÂ°¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¤Î¸¶Â§¤òµñ¤à»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÍêÁíÅý¤ò¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©ÇÉ¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤ÆÅ¨»ë¤·¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É°Ò°µ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÂæ´Ø·¸¤Ë¾Ü¤·¤¤Ë¡À¯Âç³Ø¤ÎÊ¡ÅÄ±ß¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò¡È¶ÛÄ¥¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡ÖÆó½Å¤ÎÍÞ»ßºö¡×¤À¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢Éð´ïÇäµÑ¤â´Þ¤áÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤òÍÞ»ß¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃæ¹ñ¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤¬¶Ñ¹Õ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¾õ¶·¤À¡×
¤½¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤ò¤Ï¤é¤à¤Î¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯½¢Ç¤¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Î¿·À¯¸¢ÃÂÀ¸¤À¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¡ÄÃæÂæ¤¬¤È¤â¤Ë¡ÈÍÍ»Ò¸«¡É¤«
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ï²æ¡¹¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ¥¤Ã¤¿¡×¡ÖÂæÏÑ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËËÉ±ÒÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅöÁª¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¾¡ÍøÀë¸À¤ÎÄ¾¸å¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç½Ë°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¤Þ¤¿½é¤Î³°Í·¤Î·ÐÍ³ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥ï¥¤¤È¥°¥¢¥à¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¶¦ÏÂÅÞ¤Î²¼±¡µÄÄ¹¤äÌ±¼çÅÞ¤Î²¼±¡¥È¥Ã¥×¡¦±¡ÆâÁíÌ³¤é¤ÈÅÅÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½¢Ç¤¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÆÂæ´Ø·¸¤Î°ÂÄê¤ËÉå¿´¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á½¢Ç¤¸å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ë´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï1´üÌÜ¤ÎºÝ¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡ÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤¹À¯ºö¤¬²áÅÙ¤ËÃæ¹ñÂ¦¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡ÖÆó½Å¤ÎÍÞ»ßºö¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Î·³»öÅª¶ÛÄ¥¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤äÍ§¹¥¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢Â¿¹ñ´Ö¤Ç¤ÎÂÐÃæÍÞ»ß¤ò¼å¤á¡¢Ãæ¹ñ¤òÍø¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¡ÈÃÏ°è¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤òÂ«¤Ë¤·¤ÆÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤âÂÐ½è¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¢¤Ä¤ì¤¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤½¤³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë·Á¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Ë¤âÂæÏÑ¤Ë¤â¥È¥é¥ó¥×Î®¤Î¡È¥Ç¥£¡¼¥ë¡É¤È¤È¤ì¤ëÀ¯ºö¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê¡ÅÄ¶µ¼ø¤ÏÁÐÊý¤¬¿·À¯¸¢¤Î½ÐÊý¤ò·Ù²ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÃæÂæ´Ø·¸¤Ï¡ÈÍÍ»Ò¸«¡É¤¬Â³¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤ò¼¡¡¹¤Èµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³Ú´Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÈÂæÏÑ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ï¡¢µÄ²ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¡£¤È¤¯¤Ë¹ñÌ³Ä¹´±¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¾å±¡µÄ°÷¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÂæÏÑ»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Ä¶ÅÞÇÉÅª¤Ê»Ù±ç¤¬º£¸å¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£ÂæÏÑ¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Ä¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë¼«¿®¡×¡ÖÊÆÃæÂÐÎ©¤Î¼Î¤Æ¶ð¤Ë¡×
ÂæÏÑ¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
½»Ì±¼«¤é¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë34ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡ÖÂæÏÑ¤Ï²áÅÙ¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤ÏTSMC¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤âTSMC¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤È¤Æ¤â°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¤ËËÉ±ÒÈñÁý³Û¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂæÏÑ·ÐºÑ¤Ë²áÅÙ¤ÎÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×
°ìÊý¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¦23ºÐ¤Î½÷À¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ð¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ë¡ËÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ¤ÏÂèÆó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¿³Û¤Î·³»ö¡¦ºâÀ¯»Ù±ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¸¢È¯Â¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ù±ç¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÈÍ»ö¤ÎºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂæÏÑ¤ò½õ¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡Öµ¿ÊÆÏÀ¡×¤¬³ÈÂç¤·¡¢¿ÆÊÆÏ©Àþ¤ò¤È¤ëÍêÀ¯¸¢¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¡ÄÆüËÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï
ÍêÁíÅý¤Ï½¢Ç¤¼°ÅöÆü¡¢±éÀâ¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë¤âÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍèÉÐ¤È¤ÎÃë¿©²ñ¤ä²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£Ê¡ÅÄ¶µ¼ø¤ÏÆüËÜ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂæÏÑ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î¼þÊÕ½ô¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î´ØÍ¿¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤áÂ³¤±¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ëÏÈÆâ¤ÇÂæÏÑ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¤è¤ê¼çÂÎÅª¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ï¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»à³èÅª¤Ê³¤¾å¹ÒÏ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¼þÊÕ¤Î³¤¶õ°è¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤¬Éõº¿¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¿¯¹¶¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¾å¤ÎÈ÷¤¨¤ÈÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÊý¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÏÂè2¤ÎÍ¢½ÐÁê¼ê¹ñ¤Ç¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤âÂ¿¤¤¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ò¾ÄÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢ÆüËÜ¤Î²Ì¤¿¤»¤ëÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£