¹ñ³Ø±¡Âç¡¡µÈÅÄÂ¢Ç·²ð¤¬¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤ÎÉã¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¹¤´¤¯¸µµ¤½Ð¤¿¡×¤ª¼êÀ½¥¿¥ª¥ë¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×ÅÅÏÃ¤Ç½õ¸À¤â
¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡¦ÉüÏ©¡×¡Ê£³Æü¡¢È¢º¬Ä®°²¥Î¸ÐÃó¼Ö¾ì¡ÁÂç¼êÄ®¡Ë
¡¡ºÇ½ª£±£°¶è¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤ÎÂçÂ¢¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¹ñ³Ø±¡Âç¡¦µÈÅÄÂ¢Ç·²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£³°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò£±£·¥¥íÉÕ¶á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿µÈÅÄ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê½ç°Ì¤Ç¤âÁ°¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Ï¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎ¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¤È¤Î£³¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏ¤Îº¹¤¬ÎòÁ³¡££³¶¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ£³¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈµÈÅÄ¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¤Ïºî¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡£³Ú¤·¤ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ï¡¢»Ä¤ê£³¥¥íÉÕ¶á¤Ç¼«²ÈÀ½¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸µµ¤¤¬½Ð¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Éã¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¶ì¤¤¡ÈÅß¤Î»×¤¤½Ð¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Åß¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£