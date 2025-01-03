¤¯¤®´Ë¤ßµ°´Ö³ÈÂç¤¬¸¶°ø¤ÇÃ¦Àþ¤«¡¡·§ËÜ»ÔÅÅ¡¢±¿µÙ¶è´ÖºÆ³«
¡¡·§ËÜ»Ô¤ÇÀè·î31Æü¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï3Æü¡¢¥ì¡¼¥ë¤ÈËíÌÚ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤¯¤®¤¬´Ë¤ß¡¢¥ì¡¼¥ë¤Î´Ö³Ö¡Êµ°´Ö¡Ë¤¬´ð½à¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¶è´Ö¤Ï¡¢Êä½¤¤ò½ª¤¨3Æü»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÅÀ¸¡¤ò¶¯²½¤·¡¢Ã¦Àþ¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÂ®ÅÙ¤ÏÅöÌÌ»þÂ®15¥¥í¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î31Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¤«¤éÆîÀ¾¤Ë¿ô½½¥á¡¼¥È¥ëÁö¹Ô¤·¤¿ÃÏÅÀ¤Ç¡¢2Î¾ÊÔÀ®¤Î2Î¾ÌÜ¤¬Ã¦Àþ¡£¾èµÒÌó30¿Í¤È¾è°÷2¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¸å¤ÎÂ¬Äê¤Çµ°´Ö¤¬´ð½àÃÍ¤è¤ê¿ô¥»¥ó¥Á¹¤¬¤Ã¤¿²Õ½ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£