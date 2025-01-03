¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬170²¯±ßÁêÅö¤Î¥Æ¥¹¥é³ô´óÉÕ¡¡ÆÃÄê¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë
¥Æ¥¹¥é¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ºÇ¹â·Ð±Ä¼Ô(CEO)¤¬ºòÇ¯Ëö¡¢1²¯1200Ëü¥É¥ë(Ìó170²¯±ß)ÁêÅö¤Î³ô¼°¤òÆÃÄê¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ï2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Àè·î30Æü¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î³ô¼°26Ëü8000³ô¤ò»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤ÈÅö¶É¤Ë¿½¹ð¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¿½¹ð¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÀáÀÇ¤ÎÌÜÅª¤Ç¸½ºß³ô¼°¤òÇäµÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤Ê¤¤ÆÃÄê»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÇ¯Ëö´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£22Ç¯Ëö¤Ë¤â¥Æ¥¹¥é¤Î³ô¼°19²¯5000Ëü¥É¥ëÁêÅö¤ò´óÉÕ¤·¡¢21Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÆ¿Ì¾¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë¥Æ¥¹¥é¤Î³ô¼°57²¯4000Ëü¥É¥ëÁêÅö¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£