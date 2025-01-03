¡Ö»¡¤·¤¿¤éµî¤ë¡×¡¡F¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬»×¤¦¥Ð¥ë¥µÂàÃÄ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ä²ÃÆþ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤Ë¤â¸ÀµÚ
¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òµî¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
2019Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿F¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¼çÎÏ¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°Á°À¯¸¢²¼¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤é¤Î´Ø¿´¤¬Óñ¤«¤ì¤ë»þ´ü¤â´öÅÙ¤«¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌ»»226»î¹ç¤Ç18ÆÀÅÀ22¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê°¦¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢ÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦27ºÐ¤À¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¤Î¾õ¶·¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÜÀÒ¤â¼¤µ¤Ì¤è¤¦¤À¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal International¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÏËÍ¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤Ç¤âÀ¸³è¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤À¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÆó¤Î¼¡¤À¡×
¡Ö¤³¤³¤Ç½½Ê¬¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç²¿¤â¾¡¤Á¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»¡¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦µî¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖËÍ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤À¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿·Ê¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤À¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏºÆ¤Ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î·×²è¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÂåÍý¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬²¿¤òË¾¤à¤«¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡×
¤½¤¦¸ì¤ëF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤Ïº£µ¨¤Ç6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤â¤½¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£º£¤â¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ÂÀ¸³è¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÍýÁÛ¤É¤ª¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡© ¤³¤³¤Ç·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¡¢5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥ê¡¼¥¬¤ä¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤º¤Ä¤·¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖºÇÄã¤Ç¤â¤½¤ÎÇÜ¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¿ô¤Ï»ÄÇ°¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÁ°¤â¤Ã¤ÆÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¾ï¤Ëµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤µ¡×
ºòµ¨½ªÈ×¤ËÉé¤Ã¤¿Â¼ó¤ÎÉé½ý¤¬Ä¹°ú¤¡¢º£µ¨³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤ÎF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡£2024Ç¯10·î1Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½é½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¸ø¼°Àï13»î¹ç¤Ç¼Â¤Ë2²ó¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
2019Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿F¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¼çÎÏ¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°Á°À¯¸¢²¼¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤é¤Î´Ø¿´¤¬Óñ¤«¤ì¤ë»þ´ü¤â´öÅÙ¤«¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌ»»226»î¹ç¤Ç18ÆÀÅÀ22¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÏËÍ¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤Ç¤âÀ¸³è¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤À¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÆó¤Î¼¡¤À¡×
¡Ö¤³¤³¤Ç½½Ê¬¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç²¿¤â¾¡¤Á¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»¡¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦µî¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖËÍ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤À¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿·Ê¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤À¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏºÆ¤Ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î·×²è¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÂåÍý¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬²¿¤òË¾¤à¤«¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡×
¤½¤¦¸ì¤ëF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤Ïº£µ¨¤Ç6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤â¤½¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£º£¤â¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ÂÀ¸³è¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÍýÁÛ¤É¤ª¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡© ¤³¤³¤Ç·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¡¢5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥ê¡¼¥¬¤ä¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤º¤Ä¤·¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖºÇÄã¤Ç¤â¤½¤ÎÇÜ¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¿ô¤Ï»ÄÇ°¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÁ°¤â¤Ã¤ÆÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¾ï¤Ëµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤µ¡×
ºòµ¨½ªÈ×¤ËÉé¤Ã¤¿Â¼ó¤ÎÉé½ý¤¬Ä¹°ú¤¡¢º£µ¨³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤ÎF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡£2024Ç¯10·î1Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½é½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¸ø¼°Àï13»î¹ç¤Ç¼Â¤Ë2²ó¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£