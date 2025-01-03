¡ÖWEST.¡×½é¤Î´ûº§¼Ô¤Ë¡Ä¡ª¡¡¶Í»³¾È»Ë¤¬¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡¡¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡¡Ö¿ä¤·¤¬¡ÄÀµ·îÁá¡¹¤á¤Ç¤¿¤¤¡×
¡¡WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£7¿ÍÁÈ¡ÖWEST.¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½é¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥óÊó¹ð¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Í»³¤Ï»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¶Í»³¾È»Ë¤Ï¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¸½ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø¸þ¤±¤Æ¤âÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¡Ö¤³¤ÎÊó¹ð¤ÇÀ²¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤âµï¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¤·¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯10·î18Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿7¿ÍÁÈ¡ÖWEST.¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²æ¤¬¿ä¤·¶Í»³¾È»Ë¤¬·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Àµ·îÁá¡¹¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÏÃÂê¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖÌÀ³Î¤Ë¡È·ëº§¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¿ÍÀ¸¤Î·èÃÇ¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡¢¶Í»³¾È»Ë¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¼é¤ë¤â¤Î¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤Æ¡¢ÁÛ¤¦Í¥Àè½ç°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µï¤ë¤«¤é¤³¤½³èÆ°¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ»ö¼Â¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÊÕ¤òÈà¤¬½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤È¾Ð´é¤ò¤¯¤ì¤ë¿´¤Î»Ù¤¨¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤À¤±¤É1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Í»³¤È¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢23Ç¯4·î¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÇ®°¦¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢WEST¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿2019Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤¿¡£