¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¡Ö²ù¤·¤¤¡×3Âç±ØÅÁ¥ª¡¼¥ë2°Ì¤Î¶ðÂç¡¦ÂçÈ¬ÌÚÁí´ÆÆÄ¡ÖÍèÇ¯¤ÏÁ´¤Æ1¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¡¦ÉüÏ©¡Ê2025Ç¯1·î3Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¡ÁÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î£µ¶è´Ö109¡¦£¶¥¥í¡Ë
¡¡º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¡£±ýÏ©¼ó°Ì¤ÇÉüÏ©¤òÈ¯¿Ê¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¾ù¤é¤º¡¢2Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ðÂç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³Áí¹ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£±ýÏ©4°Ì¤«¤éÈ¯¿Ê¡£7¶è¤Ç¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÆþ¤Ã¤¿º´Æ£·½ÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬1»þ´Ö0Ê¬43ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÀÄ³ØÂç¤È¤Îº¹¤ò°ìµ¤¤Ë2Ê¬27ÉÃ¤â½Ì¤á¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤ËÇÔ¤ì¤Æ2°Ì¡£È¢º¬¤âÀÄ³ØÂç¤Ë¶þ¤·¡¢Âç³Ø3Âç±ØÅÁÁ´¤Æ2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÈ¬ÌÚÁí´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿Êý¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤ÈÁ´Éô2ÈÖ¤Ï²ù¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÏÁ´¤Æ1¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£