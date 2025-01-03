Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦¿ÈÄ¹152cm¤Î¾®ÊÁ¥ì¥¹¥é¡¼Îë²ê¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎë²ê¤¬¡¢2025Ç¯1·î4Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤Î¹Ó°æÍ¥´õ¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¡£º£²ó¡¢¤Ê¤¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥ó¥°¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ëÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦Îë²ê
¹Ó°æÍ¥´õ¤¬2025Ç¯3·î31Æü¤ÇSKE48¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇ°´ê¤ÎÁªÈ´Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ê¤¬¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤ÎÂ´¶È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤Î¾ì¹ç¡¢2021Ç¯¤«¤é½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â´¶ÈÈ¯É½¤ÎºÝ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¡¢¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤â°úÂà¤«¡©¡×¡Ö3·î¤ÎÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤ÇÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¤¥Ã¥¤Ë¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²äÁ³¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎë²ê¡Ê¤¹¤º¤á¡Ë¤À¡£
Èà½÷¤Ï2025Ç¯1·î4Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ó°æÍ¥´õ¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¤ß¤º¤«¤éÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹Ó°æÍ¥´õ¤¬¼õÂú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¤âÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬À»ÃÏ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¹Ó°æÍ¥´õ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ø¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡Ù¤¬¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤«¤éÃí»ë¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÎ®¤ì¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬Åö¤ÎÎë²ê¤Ï¡Ö¡©¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë11.22¿·½É¤ÇÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÂ´¶ÈÈ¯É½¤Ï£µÆü¸å¤Î11·î27Æü¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤â¼¤á¤Á¤ã¤¦¤È¤ÏÁ´Á³¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢£±·î£´Æü¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤àµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤¬Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿¹Ó°æÍ¥´õ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÄ©¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Îë²ê¤¬³Î¿®¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤Ï12·î3Æü¤Ë¡ÖSKE48¤òÂ´¶È¸å¡¢¥×¥í¥ì¥¹°ìËÜ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ø¼°¤ËÈ¯É½¡£1·î4Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÆóÅáÎ®¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Î·ÑÂ³»²Àï¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯¤òÀê¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î·óÇ¤¤ä¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤ÎÅ¾¿ÈÁÈ¤¬Â¿¤¤Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤À¤¬¡¢Îë²ê¤Ï½ã¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËÃ¡¤¾å¤²¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤â¤±¤Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥Ã¥È±¿Æ°¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾²¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤äÅ¾¤Ö¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¼õ¤±¿È¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶áÆ»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤È¡¢²¥¤ë¡¢²¥¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åìµþ½÷»Ò¤ò´Ñ¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡ØÆ®¤¤¤Ï°¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¹¶·â¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶²ÉÝ¿´¤Çíµ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÈÄ¹¤Ï152Ñ¤È¾®ÊÁ¤À¤¬¡¢¿È·Ú¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¡¢²ÚÎï¤ËÃè¤òÉñ¤¦¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¡¹¤È¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤¹¤º¤á¡×¤È¤ÏÄ»¤Î¥¹¥º¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë²Ú¤ä¤«¤ËÄ·¤Ó¡¢±Ô¤¯»É¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¤¤¤Þ¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿½÷»Ò¥×¥ì¥¹³¦¤À¤¬¡¢Îë²ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£½÷»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤à¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢°ì¼þ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¿·Á¯¤À¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¸ºß¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¡¢¤¢¤Þ¤ê½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Ê¤¤½÷À¤¬Èà½÷¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤é¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿¤ê¡¢Æ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¡Ö»ä¤â¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È½÷¤Î»Ò¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ò¸Æ¤Ó¤³¤à¤³¤È¤¬3Ç¯¸å¡¢5Ç¯¸å¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈË±É¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÎë²ê¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2019Ç¯8·î25Æü¡£º£Ç¯¤Ç¥¥ã¥ê¥¢6Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2021Ç¯5·î¤À¤«¤é¡¢Îë²ê¤Î¤Û¤¦¤¬Ìó2Ç¯¼å¡¢ÀèÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤ò¡È¸åÇÚ¡É¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤·¡¢½é¤á¤ÆÆ®¤Ã¤¿Æü¤«¤é»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ËÜ²»¤ò¤¤¤¦¤È¡¢Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤¿ÇØÃæ¤¬Á°¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤Û¤·¤¤ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ©Àï¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ú¸åÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦Îë²ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç³«´ã¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ê¤ó¤À¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥ó¥°¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ëÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦Îë²ê
¹Ó°æÍ¥´õ¤¬2025Ç¯3·î31Æü¤ÇSKE48¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇ°´ê¤ÎÁªÈ´Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ê¤¬¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤ÎÂ´¶È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²äÁ³¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎë²ê¡Ê¤¹¤º¤á¡Ë¤À¡£
Èà½÷¤Ï2025Ç¯1·î4Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ó°æÍ¥´õ¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¤ß¤º¤«¤éÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹Ó°æÍ¥´õ¤¬¼õÂú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¤âÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬À»ÃÏ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¹Ó°æÍ¥´õ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ø¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡Ù¤¬¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤«¤éÃí»ë¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÎ®¤ì¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬Åö¤ÎÎë²ê¤Ï¡Ö¡©¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë11.22¿·½É¤ÇÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÂ´¶ÈÈ¯É½¤Ï£µÆü¸å¤Î11·î27Æü¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤â¼¤á¤Á¤ã¤¦¤È¤ÏÁ´Á³¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢£±·î£´Æü¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤àµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤¬Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿¹Ó°æÍ¥´õ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÄ©¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Îë²ê¤¬³Î¿®¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤Ï12·î3Æü¤Ë¡ÖSKE48¤òÂ´¶È¸å¡¢¥×¥í¥ì¥¹°ìËÜ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ø¼°¤ËÈ¯É½¡£1·î4Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÆóÅáÎ®¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Î·ÑÂ³»²Àï¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯¤òÀê¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î·óÇ¤¤ä¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤ÎÅ¾¿ÈÁÈ¤¬Â¿¤¤Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤À¤¬¡¢Îë²ê¤Ï½ã¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËÃ¡¤¾å¤²¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤â¤±¤Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥Ã¥È±¿Æ°¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾²¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤äÅ¾¤Ö¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¼õ¤±¿È¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶áÆ»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤È¡¢²¥¤ë¡¢²¥¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åìµþ½÷»Ò¤ò´Ñ¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡ØÆ®¤¤¤Ï°¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¹¶·â¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶²ÉÝ¿´¤Çíµ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÈÄ¹¤Ï152Ñ¤È¾®ÊÁ¤À¤¬¡¢¿È·Ú¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¡¢²ÚÎï¤ËÃè¤òÉñ¤¦¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¡¹¤È¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤¹¤º¤á¡×¤È¤ÏÄ»¤Î¥¹¥º¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë²Ú¤ä¤«¤ËÄ·¤Ó¡¢±Ô¤¯»É¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¤¤¤Þ¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿½÷»Ò¥×¥ì¥¹³¦¤À¤¬¡¢Îë²ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£½÷»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤à¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢°ì¼þ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¿·Á¯¤À¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¸ºß¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¡¢¤¢¤Þ¤ê½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Ê¤¤½÷À¤¬Èà½÷¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤é¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿¤ê¡¢Æ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¡Ö»ä¤â¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È½÷¤Î»Ò¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ò¸Æ¤Ó¤³¤à¤³¤È¤¬3Ç¯¸å¡¢5Ç¯¸å¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈË±É¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÎë²ê¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2019Ç¯8·î25Æü¡£º£Ç¯¤Ç¥¥ã¥ê¥¢6Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2021Ç¯5·î¤À¤«¤é¡¢Îë²ê¤Î¤Û¤¦¤¬Ìó2Ç¯¼å¡¢ÀèÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤ò¡È¸åÇÚ¡É¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤·¡¢½é¤á¤ÆÆ®¤Ã¤¿Æü¤«¤é»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ËÜ²»¤ò¤¤¤¦¤È¡¢Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤¿ÇØÃæ¤¬Á°¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤Û¤·¤¤ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ©Àï¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ú¸åÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦Îë²ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç³«´ã¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ê¤ó¤À¡ª¡×