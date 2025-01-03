ºå¿À¥É¥é1¡¦°Ë¸¶¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÂçÀ¾¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¡¡ÖÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê24¡áNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤¬¡¢3Æü¡¢ÆàÎÉ¸©¹á¼Ç»Ô¤ÎÂç¾¦Âç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ËÎÉ¤¤·Á¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ì¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏOB¤È¤·¤Æ¤Î¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â·ó¤Í¡¢Âç¾¦Âç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò´º¹Ô¡£°Ë¸¶¤Î3³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¡¢ºòµ¨60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÂçÀ¾¤âË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸åÇÚ¤â¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£