°ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á¡¢¸òºÝ½÷À¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤òÊó¹ð¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/03¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á¡Ê44¡Ë¤¬2025Ç¯1·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌ½÷À¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤ÎÊ¸ÌÌ
°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÊË¡À°È÷¤¬Ì±Ë¡¤ä¸ÍÀÒË¡¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬Æ±À¤À¤Èº§°ù¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀÀ©ÅÙ¼õÍý¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÊ¸ÌÌ¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¡£¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¡¢¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¥ÎÀ¥¤Ï1980Ç¯08·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢2009Ç¯¤Ë¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Î³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î31Æü¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÂà¼Ò¤·¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤è¤ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ömother ha.ha¡×¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¥ÎÀ¥¤Ï2014Ç¯12·î¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿ù¿¹°«¤È¤Î¡ÈÆ±Àº§¡É¤òÈ¯É½¤·¡¢2015Ç¯4·î¤ËÅÔÆâ¤Çµó¼°¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯5·î¡¢ÅÔÆâ¶èÌò½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿º§°ùÆÏ¤ÏÉÔ¼õÍý¤Ë¡£2017Ç¯5·î¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÇË¶É¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤ÎÊ¸ÌÌ
¢¡°ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀÊó¹ð
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤Ø— °ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á (@ichinoseayaka) January 2, 2025
·ëº§¤·¤¿¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢(Ë¡À°È÷¤¬Ì±Ë¡¤ä¸ÍÀÒË¡¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬Æ±À¤À¤Èº§°ù¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç)¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡ª
°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¡¢¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹?? pic.twitter.com/ESkG8CWcyj
°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÊË¡À°È÷¤¬Ì±Ë¡¤ä¸ÍÀÒË¡¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬Æ±À¤À¤Èº§°ù¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀÀ©ÅÙ¼õÍý¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÊ¸ÌÌ¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¡£¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¡¢¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î¥ï¥¤?? pic.twitter.com/rsymaqZEy6— °ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á (@ichinoseayaka) September 22, 2024
°ì¥ÎÀ¥¤Ï1980Ç¯08·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢2009Ç¯¤Ë¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Î³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î31Æü¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÂà¼Ò¤·¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤è¤ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ömother ha.ha¡×¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡°ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á¡¢¿ù¿¹°«¤È2017Ç¯¤ËÇË¶É
°ì¥ÎÀ¥¤Ï2014Ç¯12·î¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿ù¿¹°«¤È¤Î¡ÈÆ±Àº§¡É¤òÈ¯É½¤·¡¢2015Ç¯4·î¤ËÅÔÆâ¤Çµó¼°¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯5·î¡¢ÅÔÆâ¶èÌò½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿º§°ùÆÏ¤ÏÉÔ¼õÍý¤Ë¡£2017Ç¯5·î¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÇË¶É¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
º£Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤Í¡Á¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹?(*¡?`*)?— °ì¥ÎÀ¥Ê¸¹á (@ichinoseayaka) December 30, 2024
¢ºÇ¶á¤Î¥ï¥¤?? pic.twitter.com/HWYvxZL9S2
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û