¡Úºå¿À¡Û¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡Ö¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×½é·Ø¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¿ÀÉð¤µ¤ó
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡á£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¡á¤¬£³Æü¡¢ÆàÎÉ¡¦¹á¼Ç»ÔÆâ¤ÎÂç¾¦Âç´Ø²°¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÂçÀ¾¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÌó£²»þ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ëÀèÇÚ¤âÍè¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¸åÇÚ¤â¤¤¤ë¡£¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÆü¤Ë¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤È¤¤¤¦³à¸¶¿ÀµÜ¤Ë½é·Ø¡£½éÂåÅ·¹Ä¡¦¿ÀÉðÅ·¹Ä¤¬¤Þ¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ç¡Ö·ò¹¯¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¤·¤Ã¤«¤ê£±Ç¯´Ö¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÏËöµÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÂçµÈ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç°ú¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¿·¿Í²¦¡×¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²ø²æ¤Ê¤¯¡£Åê¤²¤ë¤Î¤â½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤¤¤·Á¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£