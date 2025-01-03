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Another impressive Sam Johnstone performance @cinchuk #CPFC | #cinch pic.twitter.com/Y9tDCOfYn6— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 24, 2023