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This Evan Ferguson finish... #BOUBHA pic.twitter.com/4UNM80g48F— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 21, 2024