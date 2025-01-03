¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÍè²Æ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½FW¥Ì¥Ë¥§¥¹¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤«¡¡¸å³ø¤Ë¤ÏÍè²Æ¥ê¡¼¥ë¤È·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½FW¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬Éâ¾å
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÍè²Æ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMirror Football¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç25ºÐ¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½FW¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥ë¤«¤é24ºÐ¤Î¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½FW¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ï2020Ç¯8·î¤ËKAA¥Ø¥ó¥È¤«¤é¥ê¡¼¥ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥ê¡¼¥ë²ÃÆþ¸å¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»209»î¹ç¤Ç101¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°Àï12»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢11¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö´Ö¤ÇÁèÃ¥Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Jonathan David, a complete striker pic.twitter.com/gRLVDXaoL6— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 9, 2024