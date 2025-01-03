¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£¹¡ó¹â¤ÇÈ¿È¯¡¢¾å³¤Áí¹ç¤Ï£°¡¥£µ¡ó²¼Íî
¡¡¡¡£³ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£³ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£·£°¡¥£·£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¸£·¡ó¡Ë¹â¤Î£±£¹£·£¹£´¡¥£°£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£·£·¡¥£²£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£°£¹¡ó¡Ë¹â¤Î£·£±£¶£·¡¥£·£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£¸£¶£´²¯£¸£µ£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£²ÆüÁ°¾ì¤Ï£¸£·£´²¯£²£¹£¶£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë
¡¡¼«Î§È¿È¯ÁÀ¤¤¤ÎÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëÎ®¤ì¡£Á°Æü¤Î¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï£²¡¥£²¡ó°Â¤ÈµÞÍî¤·¡¢Ìó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶âÍ»´ËÏÂºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö¶É¤ÏºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¤Ç·Êµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤âº¬¶¯¤¤¡£±Ñ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ê£Æ£Ô¡Ë¤¬£³ÆüÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ï£Æ£Ô¤ËÂÐ¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¡×¤Ë¶âÍø¤ò¸½¹Ô¤Î£±¡¥£µ£°¡ó¤«¤é°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ·Ê¶·´¶¤Î°²½¤äÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤Ê¤É¤òÉÔ°Â»ë¤·¡¢Ä«Êý¤Ï¾åÃÍ¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø¿ô¤ÏÃæÈ×¤«¤é¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÁÈÎ©¤äÉôºà¤Ê¤É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÄÌ¿®µ¡´ï¡¦¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾®ÊÆ½¸ÃÄ¡Ê£±£¸£±£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¶¡ó¹â¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¼õÂ÷À½Â¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê£Å£Í£Ó¡Ë¤ÎÈæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¹â¡¢¸÷³ØÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡ÈóÅ´¥»¥¯¥¿¡¼¤â¹â¤¤¡£ÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó½¸ÃÄ¡Ê£³£¹£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñ¥¢¥ë¥ß¡Ê£²£¶£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢¹¾À¾Æ¼¶È¡Ê£³£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¡¢Ãæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê£±£³£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ÂðÇÛ¤ä²ÙÌò¤Ê¤ÉÊªÎ®´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ·²¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£µþÅìÊªÎ®¡Ê£²£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¹â¡¢¿¼¥»¥ó¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£±£µ£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¹â¡¢½çË£È£Ä¡Ê£¶£¹£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£¶È¶·¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÊªÎ®¹ØÇãÏ¢¹ç²ñ¡Ê£Ã£Æ£Ì£Ð¡Ë¤ÎºÇ¿·Åý·×¡Ê£³Æü¸øÉ½¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤ÎÊªÎ®¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤Ï£µ£³¡¥£±¡ó¡£Á°·îÈæ¤Ç£°¡¥£³¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢°ú¤Â³¤£µ£°°Ê¾å¤Î¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡ÍéÆÃààÍþ½¸ÃÄ¡Ê£¶£¸£¶£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¿åÈ¯¶½¶ÈÇ½¸»½¸ÃÄ¡Ê£·£µ£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó¹â¡¢¶¨¥¥ó²Êµ»£È£Ä¡Ê£³£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¹â¡¢¿®µÁ¸÷Ç½£È£Ä¡Ê£¹£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤Ï°Â¤¤¡£ÀÄÅçÁÏ¿·´ñÃÒ²Êµ»½¸ÃÄ¡Ê£²£±£²£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó¡¢¾¦Åò½¸ÃÄ¡Ê¥»¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡§£²£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¡¢ËÌµþÂè»ÍÈÏ¼°ÃÒÇ½µ»½Ñ¡Ê£¶£¶£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¾Ú·ô¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£Âè°ì¾å³¤Åê»ñ¡Ê£²£²£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó°Â¡¢¾·¾¦¾Ú·ô¡Ê£¶£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó°Â¡¢³¤ÄÌ¾Ú·ô¡Ê£¶£¸£³£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó°Â¡¢¹ñÎþ¾Ú·ô¡Ê£±£´£µ£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£´£¶¡ó°Â¤Î£³£²£´£·¡¥£µ£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤¬°Â¤¤¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¢¶âÍ»¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¤Ï¹â¤¤¡£°åÌô¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡¼«Î§È¿È¯ÁÀ¤¤¤ÎÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëÎ®¤ì¡£Á°Æü¤Î¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï£²¡¥£²¡ó°Â¤ÈµÞÍî¤·¡¢Ìó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶âÍ»´ËÏÂºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö¶É¤ÏºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¤Ç·Êµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤âº¬¶¯¤¤¡£±Ñ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ê£Æ£Ô¡Ë¤¬£³ÆüÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ï£Æ£Ô¤ËÂÐ¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¡×¤Ë¶âÍø¤ò¸½¹Ô¤Î£±¡¥£µ£°¡ó¤«¤é°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ·Ê¶·´¶¤Î°²½¤äÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤Ê¤É¤òÉÔ°Â»ë¤·¡¢Ä«Êý¤Ï¾åÃÍ¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø¿ô¤ÏÃæÈ×¤«¤é¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÁÈÎ©¤äÉôºà¤Ê¤É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÄÌ¿®µ¡´ï¡¦¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾®ÊÆ½¸ÃÄ¡Ê£±£¸£±£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¶¡ó¹â¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¼õÂ÷À½Â¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê£Å£Í£Ó¡Ë¤ÎÈæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¹â¡¢¸÷³ØÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡ÈóÅ´¥»¥¯¥¿¡¼¤â¹â¤¤¡£ÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó½¸ÃÄ¡Ê£³£¹£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñ¥¢¥ë¥ß¡Ê£²£¶£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢¹¾À¾Æ¼¶È¡Ê£³£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¡¢Ãæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê£±£³£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ÂðÇÛ¤ä²ÙÌò¤Ê¤ÉÊªÎ®´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ·²¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£µþÅìÊªÎ®¡Ê£²£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¹â¡¢¿¼¥»¥ó¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£±£µ£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¹â¡¢½çË£È£Ä¡Ê£¶£¹£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£¶È¶·¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÊªÎ®¹ØÇãÏ¢¹ç²ñ¡Ê£Ã£Æ£Ì£Ð¡Ë¤ÎºÇ¿·Åý·×¡Ê£³Æü¸øÉ½¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤ÎÊªÎ®¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤Ï£µ£³¡¥£±¡ó¡£Á°·îÈæ¤Ç£°¡¥£³¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢°ú¤Â³¤£µ£°°Ê¾å¤Î¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡ÍéÆÃààÍþ½¸ÃÄ¡Ê£¶£¸£¶£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¿åÈ¯¶½¶ÈÇ½¸»½¸ÃÄ¡Ê£·£µ£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó¹â¡¢¶¨¥¥ó²Êµ»£È£Ä¡Ê£³£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¹â¡¢¿®µÁ¸÷Ç½£È£Ä¡Ê£¹£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤Ï°Â¤¤¡£ÀÄÅçÁÏ¿·´ñÃÒ²Êµ»½¸ÃÄ¡Ê£²£±£²£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó¡¢¾¦Åò½¸ÃÄ¡Ê¥»¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡§£²£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¡¢ËÌµþÂè»ÍÈÏ¼°ÃÒÇ½µ»½Ñ¡Ê£¶£¶£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¾Ú·ô¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£Âè°ì¾å³¤Åê»ñ¡Ê£²£²£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó°Â¡¢¾·¾¦¾Ú·ô¡Ê£¶£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó°Â¡¢³¤ÄÌ¾Ú·ô¡Ê£¶£¸£³£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó°Â¡¢¹ñÎþ¾Ú·ô¡Ê£±£´£µ£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£´£¶¡ó°Â¤Î£³£²£´£·¡¥£µ£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤¬°Â¤¤¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¢¶âÍ»¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¤Ï¹â¤¤¡£°åÌô¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë