Á´¡ØCreepy Nuts¡Ù¤Ç¡ªËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°2024
2024Ç¯¤Ë°ìÈÖ²Î¤ï¤ì¤¿¼çÂê²Î¤òºîÉÊ¤´¤È¤Ë¡ØËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÂê²Î¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÄ´ºº¡¢¶È³¦ºÇÂ¿¤ÎÇÛ¿®¶Ê¿ô¤ò¸Ø¤ë¶ÈÌ³ÍÑÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ÖJOYSOUND¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ²Î¾§¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î²ó¿ô¤Ë´ð¤Å¤½¸·×¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤òº£Ç¯¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
2024Ç¯1·î1Æü¡Á11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤µ¤ì¤¿Á´¡ØCreepy Nuts¡Ù¤Î²Î¤ï¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¡ª
2017Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢3Ç¯¸å¤Î2020Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÂçÌö¿Ê¤¬Â³¤¯¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ãCreepy Nuts¡ä¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤º¡¢µîÇ¯¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢Yahoo¡ª¸¡º÷Âç¾Þ¤äÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬¸®ÊÂ¤ß¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ï³¤³°¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î²Î¾§Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Î¤¢¤ë¡ãCreepy Nuts¡ä¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡×¤¬°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ã¡ØËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢2024Ç¯¡ØCreepy Nuts¡ÙÊÔ¡ä
¡¦ÂÐ¾Ý¶Ê¡§¡ØCreepy Nuts¡ÙºîÉÊ¤Î³Ú¶Ê¤ÇJOYSOUND¤Ë¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡¦½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î1Æü¡Á2024Ç¯11·î30Æü
¡¦¶¨ÎÏ¡§JOYSOUND
¡Ú10°Ì¡Û¤Ð¤«¤Þ¤¸¤á
¡Ú09°Ì¡Û½õ±éÃËÍ¥¾Þ
¡Ú08°Ì¡Û¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡Ú07°Ì¡Û¥ª¥È¥Î¥±¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡Ú06°Ì¡ÛÆóÅÙ¿²¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
¡Ú05°Ì¡Û¤«¤Ä¤ÆÅ·ºÍ¤À¤Ã¤¿²¶¤¿¤Á¤Ø¡Ê¡ÖÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¡×CM¥½¥ó¥°¡Ë
¡Ú04°Ì¡Û¹çË¡Åª¥È¥ÓÊý¥Î¥¹¥¹¥á
¡Ú03°Ì¡Û¤Î¤Ó¤·¤í¡Ê¡Öpovo2.0¡×CM¥½¥ó¥°¡Ë
¡Ú02°Ì¡ÛÂÄÅ·¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡Ú01°Ì¡ÛBling-Bang-Bang-Born¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¼ó°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡£YouTube¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿MV¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3²¯²ó¶á¤¯¡¢³¤³°¤«¤é¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
TOP10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÄÅ·¡×¡ÖÆóÅÙ¿²¡×¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¡Ö¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â1000Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï²¿°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û¡ØCreepy Nuts¡Ù¤ÇËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿TOP50¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¡ª
2024Ç¯1·î1Æü¡Á11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤µ¤ì¤¿Á´¡ØCreepy Nuts¡Ù¤Î²Î¤ï¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¡ª
2017Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢3Ç¯¸å¤Î2020Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÂçÌö¿Ê¤¬Â³¤¯¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ãCreepy Nuts¡ä¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤º¡¢µîÇ¯¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢Yahoo¡ª¸¡º÷Âç¾Þ¤äÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬¸®ÊÂ¤ß¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ï³¤³°¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î²Î¾§Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Î¤¢¤ë¡ãCreepy Nuts¡ä¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡×¤¬°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¶Ê¡§¡ØCreepy Nuts¡ÙºîÉÊ¤Î³Ú¶Ê¤ÇJOYSOUND¤Ë¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡¦½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î1Æü¡Á2024Ç¯11·î30Æü
¡¦¶¨ÎÏ¡§JOYSOUND
¡Ú10°Ì¡Û¤Ð¤«¤Þ¤¸¤á
¡Ú09°Ì¡Û½õ±éÃËÍ¥¾Þ
¡Ú08°Ì¡Û¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡Ú07°Ì¡Û¥ª¥È¥Î¥±¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡Ú06°Ì¡ÛÆóÅÙ¿²¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
¡Ú05°Ì¡Û¤«¤Ä¤ÆÅ·ºÍ¤À¤Ã¤¿²¶¤¿¤Á¤Ø¡Ê¡ÖÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¡×CM¥½¥ó¥°¡Ë
¡Ú04°Ì¡Û¹çË¡Åª¥È¥ÓÊý¥Î¥¹¥¹¥á
¡Ú03°Ì¡Û¤Î¤Ó¤·¤í¡Ê¡Öpovo2.0¡×CM¥½¥ó¥°¡Ë
¡Ú02°Ì¡ÛÂÄÅ·¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡Ú01°Ì¡ÛBling-Bang-Bang-Born¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¼ó°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡£YouTube¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿MV¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3²¯²ó¶á¤¯¡¢³¤³°¤«¤é¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
TOP10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÄÅ·¡×¡ÖÆóÅÙ¿²¡×¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¡Ö¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â1000Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï²¿°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û¡ØCreepy Nuts¡Ù¤ÇËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿TOP50¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¡ª