¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÅìÊ¡²¬¡¢¸åÈ¾¤ÎÌÔ¹¶µÚ¤Ð¤º12Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë8¶¯¤ÇÇÔÂà
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼½à¡¹·è¾¡¡¡ÅìÊ¡²¬12¡½17Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ê2025Ç¯1·î3Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡¦ÅìÊ¡²¬¤¬12¡½17¤ÇÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤ËÇÔ¤ì¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê8²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢92²óÂç²ñ°ÊÍè12Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î8¶¯»ß¤Þ¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾É÷²¼¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ï3Ê¬¤Ë¥é¥Ã¥¯¤«¤é±¦¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ÆÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµö¤¹¤È¡¢10Ê¬¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤ï¤ì¤Æ¤«¤éBK¤Î¥í¥ó¥°¥²¥¤¥ó¤òµö¤·¤Æ2ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£21Ê¬¤Ë¤âº¸Ãæ´Ö¤Î¥é¥Ã¥¯¤«¤éº¸¤Ë¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤µ¤ì¤Æ3¥È¥é¥¤ÌÜ¤òµö¤·¤Æ0¡½17¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆFW¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÅìÊ¡²¬¤Ï5Ê¬¤Ë¥Õ¥Ã¥«¡¼¿ÜÆ£¾Õ°ì¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¡£¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¸¥Õ¥é¥ó¥«¡¼ÉðÅÄ¿è¹¬¡Ê2Ç¯¡Ë¤ËÅÏ¤·¤ÆÈ¿·â¤Î¥È¥é¥¤¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡16Ê¬¤Ë¤âº¸¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥â¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤ÇÃæ±û¤Ø²¡¤·¹þ¤à¡£Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±FW¤¬±¦Êý¸þ¤ËÃí°Õ¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Õ¥Ã¥«¡¼¿ÜÆ£¤¬¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Îº¸¤òÈ´¤±¤Æ¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ12¡½17¡£30Ê¬¤ò²á¤®¤Æ¼«¿Ø¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤¹¤¬¡¢ÄËº¨¤Î¥Î¥Ã¥¯¥ª¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡£1¥È¥é¥¤µÚ¤Ð¤º¡¢ÅìÊ¡²¬¤Ï²Ö±à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£