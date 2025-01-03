12·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Î¥¤¥Ö¡¦¥ß¥Ã¥·¡¢¥¦¥£¥¶ー¥º¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µー¤¬Áª½Ð

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The @Kia NBA Rookies of the Month for December! #KiaROTM
West: Yves Missi (@PelicansNBA)
East: Alexandre Sarr (@WashWizards) pic.twitter.com/cyVtXkVIFT
- NBA (@NBA) January 2, 2025
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