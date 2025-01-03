¤Ê¤¼´Ú¹ñµ¡»ö¸Î¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄÁªµó¸øÌó¤Çºî¤é¤ì¤¿¡ÖÅâ¿É»Ò´³¤·¶õ¹Á¡×¤È°ÂÁ´À¤Ëµ¿Ìä¤ÎLCC¡¢¡È¸í¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¡É
Ç¯¤ÎÀ¥¤¬Ç÷¤ë12·î29Æü¸áÁ°¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁ´ÍåÆîÆ»¡¦Ì³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë·´¤Ë¤¢¤ëÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡»ö¸Î¤Ç¡¢¾èµÒ¤È¾è°÷¹ç¤ï¤»¤Æ181¿Í¤Î¤¦¤Á179¿Í¤¬»àË´¤¹¤ëÂç»´»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛË¬Æü´Ú¹ñ¿Í¤¬ºÇ¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ
Ì³°Â¶õ¹Á¤ÏºÇ¶á¡¢³«¹Á¤«¤é17Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÄê´ü¹ñºÝÀþ¤Î±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1¥«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»´»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î»´»ö¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ³°Â¶õ¹Á¤Ç¤ÎÈá·à¤ò¡¢¹ñºÝÀþ¤ÎÉÔÂ¤ËÇº¤àÌ³°Â¶õ¹Á¤È¡¢À®Ä¹´ðÈ×¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂè3¤Î¥Ï¥Ö¶õ¹Á²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î´Ö¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¸í¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¡×¤Ë¤è¤ëÍ½¸«¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤À¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ê¤¼»Ë¾åºÇ°µé¤Î¹Ò¶õ»´»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢À¾Æî·÷¤Î¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤òÌ´¸«¤¿Ì³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤È¡¢¹ñºÝÀþ³ÈÂçÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿Äã¥³¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¡ÊLCC¡Ë¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î»ö¾ð¤ò¤Þ¤ºÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£³«¹ÁÅö½é¤Ï¥Ð¥é¿§¤ÎÌ¤Íè¿Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¤¬¡Ä¸½¼Â¤Ï
¤½¤â¤½¤âÌ³°Â¶õ¹Á¤Ï¡¢¸ÐÆî¡Ê¥Û¥Ê¥à¡ËÃÏÊýÍ£°ì¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤À¡£³«¹ÁÅö½é¤Ï´õË¾¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÅÚÀ¾Æî·÷¤ÎµòÅÀ¶õ¹Á¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÇ¯´Ö519Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¹ñºÝ¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¡¢À¾Æî·÷¤Î¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤í¤¦¡×
¤³¤ì¤Ï³«¹Á»þ¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥Ð¥é¿§¤ÎÌ¤Íè¿Þ¡×¤À¡£
À¾Æî·÷¤ÎµòÅÀ¶õ¹Á¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶âÂçÃæ¡Ê¥¥à¡¦¥Ç¥¸¥å¥ó¡ËÀ¯¸¢»þÂå¤Î1999Ç¯¤ËÃå¹©¤·¡¢2007Ç¯¤Ë³«¹Á¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¶õ¹Á¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áªµó¸þ¤±¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤³¤Î»ö¶È¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¬¥×¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¬¥×¶õ¹Á¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¡¦¶â³¤¡Ê¥¥á¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹Ò¶õ¸òÄÌÌÖ¤Î»°³Ñ¼´¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1999Ç¯¤ËÃå¹©¤·¡¢¹ñÈñ3000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó322²¯±ß¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤äÎ¹µÒ½èÍýÇ½ÎÏ¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¶õ¹Á¤ÎÃæ¤Ç5ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢³«¹ÁÅö»þ¤ÏÅìËÌ¥¢¥¸¥¢¤ÎÁ°¿Ê´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ÜÀß¤Îµ¬ÌÏ¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ñºÝ¶õ¹Á¤È¤·¤ÆÂ½¿§¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯´Ö14Ëü²ó¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¤¬²ÄÇ½¤Ê2800¥á¡¼¥È¥ë¤Î³êÁöÏ©¤È¡¢¹Ò¶õµ¡9µ¡¤¬Æ±»þ¤ËÃóµ¡¤Ç¤¤ë¥¨¥×¥í¥ó¡Ê9ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãó¼Ö¾ì¡Ê2095Âæ¼ýÍÆµ¬ÌÏ¡Ë¤äÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÊÇ¯´Ö519Ëü¿Í¼ýÍÆµ¬ÌÏ¡Ë¤âÂç¤¤¯·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£³êÁöÏ©¤Ï¿ÎÀî¤ä¶â±º¡Ê¥¥à¥Ý¡Ë¶õ¹Á¤è¤êÃ»¤¤¤¬¡¢À¶½£¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤äÂçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¶õ¹Á¤è¤ê¤ÏÄ¹¤¤¡£
Ì³°Â¶õ¹Á¤Ï¡ÖÀ¾Æî·÷µòÅÀ¶õ¹Á¡×¤È¤¤¤¦¾ÝÄ§À¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢ºÇ¶á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ìó2Ãû5000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2682²¯±ß¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤ÆKTX¸ÐÆîÀþ¤Ë¡ÖÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á±Ø¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢³êÁöÏ©¤â2800¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é3160¥á¡¼¥È¥ë¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¹©»ö¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£
Á´ÍåÆîÆ»¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÌ³°Â¶õ¹Á¤Ï¸½ºßº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢KTX¸ÐÆîÀþ¤¬·ÐÍ³¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÌÚ±º¡Ê¥â¥¯¥Ý¡Ë¡ÝºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë³¤Äì¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆKTX¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÀ¾Æî·÷¤Î¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤Î±øÌ¾¤ËÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤
¤·¤«¤·¡¢³«¹Á¤«¤é17Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤ÎÌ³°Â¶õ¹Á¤Î¸½¼Â¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î´üÂÔ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Æî·÷¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤Ø¤ÎÈôÌö¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¾Ã¤¨¡¢¡ÖÃÏÊý¶õ¹Á¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÄ¹¤é¤¯Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³êÁöÏ©¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÁ´¹ñºÇ²¼°Ì¥ì¥Ù¥ë¤À¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ³êÁöÏ©¤ÇÃÏ¸µ½»Ì±¤¬Åâ¿É»Ò¤ò´³¤¹¸÷·Ê¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¡ÖÅâ¿É»Ò´³¤·¶õ¹Á¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«0.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ç¤â5¡óÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¶õ¹Á·úÀßÁ°¤ËÇ¯´Ö992Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì³°Â¶õ¹Á¤À¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ï¤ï¤º¤«24Ëü6000¿Í¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±¿¹ÒÊØ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝ¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£¶â±º¤ä¿ÎÀî¤Ø¤ÎÏ©Àþ¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¹ñºÝ¶õ¹Á¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¹ñÆâ¶õ¹Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
ÍøÍÑµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2000Âæ¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤â¶õ¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤³¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÎÁ¶â¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°Éô¤«¤éÍè¤¿¿Í¡¹¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¶õ¹Á¤¬´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê»þÂå¤ËÃó¼Ö¾ì¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÎä¾Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËèÇ¯100¡Á200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10²¯7000Ëü±ß¡Á21²¯4000Ëü±ß¡Ë¤º¤ÄÀÖ»ú¤¬Áý¤¨¡¢ÎßÀÑ½ãÂ»¼º¤Ï1000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó107²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÅÚÀ¾Æî·÷¤Î¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¹ñºö»ö¶È¤È¤·¤ÆÀÇ¶â¤òÏ²Èñ¤·¤¿Îã¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
Ì¤Íè¤â³Ú´Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2029Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÍåËÌÆ»¤Ë¥»¥Þ¥ó¥°¥à¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬³«¹ÁÍ½Äê¤À¡£¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤âÌñ²ð¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬¡¢Â¸ºß°ÕµÁ¤ò´°Á´¤Ë¼º¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£´íµ¡´¶¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÁ´ÍåÆîÆ»¤Ï¡¢Ì³°Â¶õ¹Á¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£ÆÃ¤Ë¹ñºÝÀþÏ©Àþ¤ÎÁý²Ã¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÈÁ´ÍåÆîÆ»¤¬¼¡¡¹¤È³èÀ²½À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ì³°Â¶õ¹Á¤¬Êú¤¨¤ë¡Öº¬ËÜÅª¤Ê¸Â³¦¡×¤¬¸¶°ø¤À¡£Á´ÍåÆîÆ»½Ð¿È¤Î¤¢¤ë¸øÌ³°÷¤Ï¡Ö¹ñºÝÀþ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¾å¤ËÍøÍÑµÒ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¹Ò¶õÅö¶É¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¡Ö¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ³°Â¶õ¹Á¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¾õ¶·¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î¡ÖÃÏÊý¶õ¹Á¥Ï¥Ö²½ÀïÎ¬¡×¤È¹çÃ×¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¤¹¤°¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¡¢Ì³°Â¶õ¹Á¤Ï2018Ç¯¤ËÍøÍÑµÒ¤¬56Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¿êÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿Ì³°Â¶õ¹Á¤Ë³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢LCC¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤À¤Ã¤¿¡£
¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡ËÃÏ°è¤Î³¤³°Î¹¹Ô¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤È¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î¡ÖÌ³°Â¶õ¹ÁÂè3¥Ï¥Ö²½¡×ÀïÎ¬¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝÀþÄê´üÏ©Àþ¤Î½¢¹Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¿¤á¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ï¥Ö¶õ¹Á¡ÊAirline hub¡Ë¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬µòÅÀ¤È¤·¤Æ¼ç¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¶õ¹Á¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥íÌîµå¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥Á¡¼¥à¤Ë»÷¤¿À¼Á¤ò»ý¤Ä¡£¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Ï¶â³¤¶õ¹Á¤ÎÂè2¥Ï¥Ö²½¤ËÂ³¤¡¢2018Ç¯¤«¤éÃÏÊý¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò´ðÅÀ¤È¤¹¤ë¹ñºÝÀþ³ÈÂçÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢Ì³°Â¶õ¹Á¤ÎÂè3¥Ï¥Ö²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤ÏÌ³°Â¶õ¹Á¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¹ñºÝÀþ¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤Ë¤¹¤ë·×²è¤ò·Ç¤²¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤Î4·î¤Ë¤ÏÌ³°Â¡ÝÂçºåÀþ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥À¥Ê¥ó¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢ÂæËÌ¡¢¥»¥Ö¡¢¥³¥¿¥¥Ê¥Ð¥ë¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢Åìµþ¡¢¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤Ê¤É¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯7·î¤«¤é¤ÏÌ³°Â¡ÝÊ¡²¬Àþ¤â±¿¹Ò¤ò³«»Ï¡£¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÌó10ËÜ¤Î¹ñºÝÀþ¤¬½¢¹Ò¤·¡¢Ì³°Â¶õ¹Á¤«¤é·×11Ï©Àþ¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ºÑ½£Àþ¤ò½ü¤¯10ËÜ¤¬¹ñºÝÀþ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥Ê¥ó¡¢¥»¥Ö¡¢¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡¢´ØÀ¾¤ò½ü¤¯Ï©Àþ¤ÎÅë¾èÎ¨¤Ï70¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤¬Äã¤¤Åë¾èÎ¨¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼Ì³°Â¶õ¹Á¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¶õ¹Á¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¡Ê¶õ¹Á¤´¤È¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÎÎ¥ÃåÎ¦µöÍÆÇ½ÎÏ¡Ë¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÌ³°Â¶õ¹Á¤Ç»ö¶È³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Ï¹ñÆâLCC¤ÎÃæ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤À¡£²Á³ÊÌÌ¤Ç¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÂÁ´À¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´°Á´¤Ë¤ÏÊ§¿¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖLCC¡á°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýÄø¼°¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£
Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊFSC¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¹ñºÝÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡´Ø¡ÊICAO¡Ë¤Î°ÂÁ´´ð½à¤ä¸¡ºº¤òÆ±¤¸¤¯¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¸ÎÎ¨¤âÂçº¹¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÌ±´ÖLCC¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹Ò¶õ°ÂÁ´¡¦ÉÊ¼ÁÉ¾²Áµ¡´Ø¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¦¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡ÊAirline Ratings¡Ë¤¬º£Ç¯½é¤á¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê20¤ÎLCC¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÁ´À¤Ø¤Î·üÇ°¤òÊú¤¨¤ë¡Ö¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¡×
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Ï³Æ¼ï»ØÉ¸¾å¡¢°ÂÁ´À¤ËÂÐ¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Î·üÇ°¤ò´°Á´¤Ë¤ÏÊ§¿¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
2024Ç¯5·î30Æü¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2023Ç¯¹Ò¶õ¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹É¾²Á¡×¤Î¡Ö¹Ò¶õ±¿Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹É¾²Á¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÀÒLCC¤Î¤¦¤Á¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¡¢¥¨¥¢¥½¥¦¥ë¤¬°ÂÁ´À¤Ç¡ÖA++¡×É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤ÏºÇ²¼°Ìµé¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿LCC¤Î¹Ò¶õµ¡°ÂÁ´¾ã³²14·ïÃæ¡¢8·ï¤¬¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ¡¢3·ï¤¬¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹Ò¶õÀ°È÷¡ÊMRO¡Ë¤Î³¤³°°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LCC¤ÏÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ°È÷»Î¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼Ò¤Ç¹Ò¶õÀ°È÷»ÜÀß¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¼«¼Ò¤Ç¹Ò¶õÀ°È÷»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¤È¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤À¤±¤À¡£¥¸¥ó¥¨¥¢¤ÏÂç´Ú¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¤ä¥¨¥¢¥½¥¦¥ë¤Ï¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î·ÏÎó²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Ï½ÅÍ×¤ÊMRO¤ò³¤³°¤Ë°ÍÂ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ÇÎ¹µÒµ¡¤ÎÊ¿¶Ñµ¡Îð¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢°ÂÁ´À¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹Ò¶õµ»½Ñ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë42µ¡¤ÎÊ¿¶Ñµ¡Îð¤Ï13.8Ç¯¤À¡£
2023Ç¯10·î¤È11·î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶â±ºÈ¯¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯È¯¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î·ç´Ù¤Ë¤è¤êÎ¥Î¦Ãæ¤Ë¶ÛµÞ²ó¹Ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹Ò¶õÀ°È÷¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á±¿¹Ô¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¿·µ¬¹Ò¶õµ¡¤¬½ç¼¡Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿¶Ñµ¡Îð¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î»´»ö¤Ë¤è¤ê¡¢Ì³°Â¶õ¹Á¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ³°Â¶õ¹ÁÂè3¥Ï¥Ö²½¡×¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤â¡¢Ä¹´üÀïÎ¬»ö¶È¼«ÂÎ¤¬Ë¢¤È¾Ã¤¨¤ë´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èï³²µ¬ÌÏ¤ä»ö¸Î¸¶°ø¡¢¶õ¹Á´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Êµ¿Ìä¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ¤ÎÄ´ºº¤¬¤Þ¤À½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤ÊÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Î¹Ò¶õ»´»ö¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä»¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó°Û¾ï¤¬È¯À¸¤·¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£Ä»¤Î·²¤ì¤¬¤Þ¤ºÍÎÏ¤Ê¸¶°ø¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤Ï¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÀ©Æ°ÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡ÂÎ¤Î·ç´Ù¤Î²ÄÇ½À¤â»ö¸Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î¼çÄ¥¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ö¸Îµ¡¤Îµ¡Îð¡Ê¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ¯Îð¡Ë¤¬Ìó15Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Ï·µà²½¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤äÀ°È÷¡¦ÊÝ¼é¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î²áÌ©¤Ê±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬µ¡Ç½Äã²¼¤ä¸Î¾ã¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸«²ò¤â¤¢¤ë¡£¶õ¹Á¤ä¹Ò¶õ²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÌµÍý¤ÊÏ©Àþ³ÈÂçÀïÎ¬¤â¡¢»ö¸ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ²òÌÀ¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤À¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢»ö¸Îµ¡¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À°È÷ÂÎÀ©¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´ºº¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹Ò¶õ°ÂÁ´¤òÅý³ç¤¹¤ë¼çÌ³ÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Ï¡¢12·î30Æü¸áÁ°¡¢À¯ÉÜÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡ËÄ£¼Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õÎ¹µÒµ¡»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³ºÅöµ¡¼ï¤Î²ÔÆ¯Î¨¡¢±¿¹ÒÁ°¸å¤ÎÅÀ¸¡¤ª¤è¤ÓÀ°È÷µÏ¿¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÁ´ÈÌÅª¤Ê°ÂÁ´À¤ÎÅÀ¸¡¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÀ°È÷ÂÎÀ©¤¬µ¬Äê¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë