¤µ¤¹¤¬¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¡ªÃæÆü¡¦Í°°æ½¨¾Ï¡¢ÌòËþµé¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÍ¾Íµ¤Î¡È¿å°û¤ß¡É¡¿¥×¥íÌîµå ¿·½ÕËã¿ý¸òÎ®Àï
¡¡¼ê¤¬¿Ì¤¨¤½¤¦¤ÊÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ½¾ð¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¥³¥Í¥¯¥È¾Ú·ô ¥×¥íÌîµå ¿·½ÕËã¿ý¸òÎ®Àï2025¡×Í½ÁªBÂò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÃæÆü¡¦Í°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¤¬¡¢Æî2¶É1ËÜ¾ì¤ÇÌòËþ¡¦»Í°Å¹ï¤Îµ¤ÇÛÉº¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¿å¤ò°û¤àÍÍ»Ò¤ËÊüÁ÷ÀÊ¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ°°æ¤Î¤â¤È¤ËÌòËþµé¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡¡Í°°æ¤È¤¤¤¨¤Ð4µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÄÌ»»162¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÌ¾Åê¼ê¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿Åê¼ê¤Ç¡¢WBC¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡¢ÎäÀÅ¤µ¤âÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ°°æ¤Î¤â¤È¤ËÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤¬Æî2¶É1ËÜ¾ì¡£ÇÛÇ×ÃÊ³¬¤«¤é1Åû¡¦Æî¤Î°Å¹ï¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë2½äÌÜ¤Ë4º÷¤Þ¤Ç°Å¹ï¤Ë¤·¡¢½øÈ×¤Ç»°°Å¹ï¤¬³ÎÄê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÂçÁû¤®¤ò¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ°°æ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤º¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿å¤ò°ì¸ý¡£¼Â¶·Ã´Åö¤Î½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤â¡Öº¸¼ê¤Ï¤ª¿å»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£¤«¤ï¤¤¡¼¡ª¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¼ê¡¢²¿ÅÙ¤â¶õ¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª¿å°û¤á¤Þ¤¹¡©¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¼ê¤¬¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌòËþµé¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡ÂçÏÂ¥³¥Í¥¯¥È¾Ú·ô ¥×¥íÌîµå ¿·½ÕËã¿ý¸òÎ®Àï ¸½Ìò¥×¥íÌîµåÁª¼ê14¿Í¤È¸µM¥ê¡¼¥¬¡¼2¿Í¤¬»²²Ã¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£Í½ÁªA¡ÁDÂî¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Î1¿Í¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ê·è¾¡Âî¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë