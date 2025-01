Gapと『スター・ウォーズ』がコラボレーションを果たす限定カプセルコレクションが2025年1月5日から12日まで伊勢丹新宿店にて先行発売される。ディズニー国内最大級規模のショッピング・イベント「Disney THE MARKET」として登場する。

ベビー、キッズ、アダルトのメンズカテゴリーで展開。価格帯は1,990円~13,900円。フーディーやスウェットパンツ、グラッフィックTシャツなどのアパレルと、キャップやソックスの小物まで幅広くラインナップする。





Star Wars | ヘビーウェイトパーカー 8,990円

Star Wars | エクストラヘビーウェイト バーシティスタイル ジャケット 13,900円

Star Wars | グラフィックTシャツ 5,990円

Star Wars | ヘビーウェイト ジョガーパンツ 7,990円

Star Wars | ダース・ベイダー ベースボールキャップ 3,990円

Star Wars | GAPロゴ クルーソックス 1,990円

Star Wars | ヴィンテージソフトパーカー 6,990円

Star Wars | ヴィンテージソフトジョガーパンツ 5,990円

Star Wars | グラフィックTシャツ 5,990円

Star Wars | ヴィンテージソフトパーカー 5,990円

Star Wars | グラフィックTシャツ 2,990円

Star Wars | グラフィックTシャツ 2,990円

ダース・ベイダー、ストームトルーパー、ヨーダ、チューバッカなど、スター・ウォーズの人気キャラクターたちと、柔らかくヴィンテージのような風合いが楽しめるGapのソフトフリース素材やアイコニックなGAPロゴがデザインに落とし込まれている。いずれも普段使いしやすい、スタイリッシュなデザインだ。 メンズ (XS, S, M, L, XL)(C)︎&TMLucasfilm Ltd.(C)︎&TMLucasfilm Ltd. (C)︎&TMLucasfilm Ltd.(C)︎&TMLucasfilm Ltd.(C)︎&TMLucasfilm Ltd.(C)︎&TMLucasfilm Ltd.(C)︎&TMLucasfilm Ltd. (C)︎&TMLucasfilm Ltd. ボーイズ (110~160cm)(C)︎&TMLucasfilm Ltd. (C)︎&TMLucasfilm Ltd.(C)︎&TMLucasfilm Ltd.(C)︎&TMLucasfilm Ltd. ベビー(70~110cm)(C)︎&TMLucasfilm Ltd. (C)︎&TMLucasfilm Ltd.(C)︎&TMLucasfilm Ltd.(C)︎&TMLucasfilm Ltd. 販売店舗

Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

【開催期間】2025年1月5日(日)~12日(日)

【住所】〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14-1

【営業時間】10:00~20:00 (最終日18時終了)