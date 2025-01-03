ÅÔÆâ¤Ç»Ï¤á¤ë¡ÖÇÀ±à¤Ç¤ÎÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡Ö¥¥ã¥ó¥×¥é¥¤¥Õ¡×¡ª¥Æ¥ìÄ«¡¦ÌðÅçÍª»Ò¥¢¥Ê¤¬¡È2025Ç¯¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¡É¤ò¼Â¸½
¡¡¡Ö2025Ç¯¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ï¡©¡×
¡Ú±ÇÁü¡Û¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤Ç¥Ý¥È¥Õºî¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA Morning¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÌðÅçÍª»Ò¥¢¥Ê¤¬2025Ç¯¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£ÌðÅç¥¢¥Ê¤Î³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡ÖÇÀ±à¤Ç¤ÎÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡Ö¥¥ã¥ó¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Î2¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖÇÀ±à¤Ç¤ÎÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ëÇÀ±à¡Ø¥·¥§¥¢Èª ¿ùÊÂ°æÁð¡Ù¤òË¬¤Í¤¿¡£240¶è²è¤Û¤É¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢Âç¾®2¤Ä¤Î°ã¤Ã¤¿Âç¤¤µ¤Î¶è²è¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼ï¤äÉÄ¤ò¿¢¤¨¤ÆÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤Ï°ÆÆâÌò¤ÎÇÀ±à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¿¢¤¨¤ëÌîºÚ¤ä°é¤ÆÊý¤Ê¤É¤òÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌîºÚ¤Î¼ï¤äÉÄ¡¢ÇÀ¶ñ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï·³¼ê¤ä±ø¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌîºÚºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ½µËö¤À¤±¤·¤«Íè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â´ðËÜÅª¤ËÅ·µ¤Ç¤¤»¤ÎºÏÇÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢1½µ´Ö¤Ë1ÅÙÍè¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÇÀ±à¤ò´Þ¤á¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë100°Ê¾å¤ÎÇÀ±à¤ò»ý¤Ä¡Ø¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉÕ¤Âß¤·ÇÀ±à ¥·¥§¥¢Èª¡Ù¡£±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥°¥ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅÄÂ¼ÁïÉôÄ¹¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤ä»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÌîºÚ·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ª»ÒÍÍ¤¬¼«Ê¬¤Ç°é¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤âÅÚÆü¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤Ç¤¹¤È¤«¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÇÀÅªÊë¤é¤·¤ò¡ÈÇÀÅªÀ¸³è¡É¤È²æ¡¹¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÚ¤äÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÔ²ñ¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¦¾¯¤·ÇÀ¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¡¢À¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥°¥ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ÅÄÂ¼ÁïÉôÄ¹¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÌðÅç¥¢¥Ê¤Ï¥·¥§¥¢Èª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ü°Õ¤ÇÂçº¬¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥«¥Ö¡¢¥±¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌîºÚ¤ò¤ò¼ý³Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÅÔÆâ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
¡¡Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢JR½©ÍÕ¸¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¹â²Í²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¥ã¥ó¥×Îý½¬¾ì campass¡Ù¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥È¤ä°Ø»Ò¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥×¥®¥¢¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥È¤ÎÀß±Ä¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ç¥¤¥¥ã¥ó¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥ó¥È¤Ç¤Î½ÉÇñ¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜÅÔ»Ô³«È¯¤Î»³ÅÄ¿µÊ¿¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡¢Ëº¤ìÊª¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¡ÈÎý½¬¤¹¤ë¾ì½ê¤¬²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜÅÔ»Ô³«È¯¡¦»³ÅÄ¿µÊ¿¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÔ¿´¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³¹Êâ¤¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤ï¤»¡£¤´ÈÓ¤Ï³°¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢º£Æü¤Ï³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤³¤Ç¥Æ¥ó¥È¤ò·ú¤Æ¤Æ¿²¤ë¤È¤¤¤¦¡×
¥¥ã¥ó¥×ÈÓ¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤Ç¥Ý¥È¥Õºî¤ê
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÌðÅç¥¢¥Ê¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÈÓ¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥·¥§¥¢Èª¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ò»È¤¤¥Ý¥È¥Õ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¾Æ¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤â³Ú¤·¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤ò¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡£2¤Ä¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿ÌðÅç¥¢¥Ê¡£2025Ç¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÌ´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ëº£¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë