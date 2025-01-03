¿·³ã¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼£´Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¡õ¥æ¥Ë¥Í¡¼¥à¤òÈ¯É½¡ª ÆÃÊÌ»ØÄê¤Ç45ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ðÂ¼È»æÆ¤Ï²¿ÈÖ¤Ë¡©
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï£±·î£³Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·²ÃÆþ¤¹¤ë°ðÂ¼È»æÆ¡¢³Þ°æ²ÂÍ´¡¢Æâ»³æÆÂÀ¡¢¤ª¤è¤Ó´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¿·°æÂÙµ®¤ÎÇØÈÖ¹æ¤È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥Í¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡²áµî£²¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ45ÈÖ¤À¤Ã¤¿°ðÂ¼¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖINAMURA¡×¤Ë¡£Á°½êÂ°¤ÎÆ£»ÞMYFC¤Ç¤Ï£¶ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·°æ¤Ï¡Ö22ÈÖ¡×¤Ç¡ÖARAI¡×¡¢³Þ°æ¤Ï¡Ö46ÈÖ¡×¤Ç¡ÖKASAI¡×¡¢Æâ»³¤Ï¡Ö71ÈÖ¡×¤Ç¡ÖUCHIYAMA¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Ï¿·³ã¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡²áµî£²¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ45ÈÖ¤À¤Ã¤¿°ðÂ¼¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖINAMURA¡×¤Ë¡£Á°½êÂ°¤ÎÆ£»ÞMYFC¤Ç¤Ï£¶ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·°æ¤Ï¡Ö22ÈÖ¡×¤Ç¡ÖARAI¡×¡¢³Þ°æ¤Ï¡Ö46ÈÖ¡×¤Ç¡ÖKASAI¡×¡¢Æâ»³¤Ï¡Ö71ÈÖ¡×¤Ç¡ÖUCHIYAMA¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Ï¿·³ã¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô