Ì±²È¤ÇÃË½÷£³¿Í»àË´¡¡½»¿ÍÃËÀ¤Ï¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¡¢ÃËÀ¤Î¿ÆÂ²£²¿Í¤ÏÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë¡¡¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡¿À¸Í»Ô
¡¡£±·î£²ÆüÍ¼Êý¡¢¿À¸Í»Ô¤ÎÌ±²È¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿ÆÂ²¤ÎÃË½÷¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·»àË´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²Æü¸á¸å£µ»þÈ¾¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤ÎÌ±²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤Î·»¤«¤é¡ÖÄï¤Î²È¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¤ÈÂ©»Ò¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê£¶£´¡Ë¤¬³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ç¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£±³¬¤ÎÏÂ¼¼¤Ç¤ÏÃËÀ¤Î·»¤ÎºÊ¡Ê£¶£²¡Ë¤ÈÂ©»Ò¡Ê£²£·¡Ë¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ¼¼¤Ë¤ÏÁè¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬£²¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£