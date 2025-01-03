¡ÖÄ«°ìÈÖ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×½éÇä¤ê¤ÇÄ«¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡ª¡¡Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤Ç¤ÏÆ¯¤Êý²þ³×¤Ç£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¡È¿·Ç¯£³ÆüÌÜ¤Î½éÇä¤ê¡É
¡¡¿·Ç¯£³ÆüÌÜ¡¢Âçºå¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë½éÇä¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ä«¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«Å¹¤Î¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤ËÎó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈÅ¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤ÉÌó£²Ëü¸Ä¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡£±·î£³Æü¤Ç³«Ëë¤Þ¤Ç£±£°£°Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¶â¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥´¡¼¥ë¥É¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×¡ÊÃêÁªÈÎÇä¡¦¸ÂÄê£±¸Ä¡Ë¡§ÀÇ¹þ¤ß£±£·Ëü£¹£³£°£°±ß¡Ë¡£
¡¡¡Ê¶âÂô¤«¤éÍè¤¿¿Í¡Ë¡ÖÄ«°ìÈÖ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤¢¤È¤«¤Ð¤ó¤â£²ÅÀ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î°ìÇ¯´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¿·Ç¯£³ÆüÌÜ¤Î½éÇä¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£