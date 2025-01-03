¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥ë¥·¥¢¤ÈÎÞ¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂÐÌÌ¡ÉM-1Ä¾¸å¡¡¡Ö¤Þ¡¼¤´¤á¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËËÜ¿ÍÈ¿±þ¤Ï¡Ä
¡¡¡Ö¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡×¤ÎÂçÄáÈîËþ¡Ê33¡Ë¤ÈÛØ¸¶ÍÎÊ¿¡Ê33¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö·Ý¿Í¥·¥ó¥Ñ¥¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê¸å11¡¦05¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×Ä¾¸å¤Ë²Î¼ê¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢¡Ê55¡Ë¤È¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂÐÌÌ¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄáÈîËþ¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢¤Î¸µÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂçÄáµÁÃ°¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡£¡Ö¤Þ¡¼¤´¤á¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÄáµÁÃ°ËÜ¿Í¤¬Éâµ¤¼Õºá²ñ¸«¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥·¥¢¤Ø¡Ö¤Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤òÎ¬¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç¤Ï10°Ì¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤½¤ÎÍâÆü2¿Í¤ËÈÖÁÈ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡£2¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤ËÆÍÇ¡¡Ö¤Ò¤ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÈî¡Á¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Þ¥ë¥·¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÎÞ¤·¤¿¥Þ¥ë¥·¥¢¤ÏÈîËþ¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥Þ¥ë¥·¥¢¤Ï24Ç¯¤Î¡ÖM-1¡×·è¾¡¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÇ®Îõ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤Æ±¥³¥ó¥Ó¤Ë¡Ö¤Þ¡¼¤´¤á¡×¤È¸À¤ï¤ìÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬°¦Ãå¤¬¤ï¤2¿Í¤ò±þ±ç¡£¡Ö½é¤á¤Æ¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¡×¤È¤·¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÆ±¥³¥ó¥Ó¤ËÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾ÀÜ¡¢¥Þ¥ë¥·¥¢¤«¤é¡Ö1ÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿ÈîËþ¤Ï¡ÖºÇ²¼°Ì¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¤Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¥Þ¥ë¥·¥¢¤«¤é¡Ö¤ä¤á¤í¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö2024¡¡M-1¡Ê¥Þ¥ë¥·¥¢-1¡Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£ÁêÊý¤ÎÛØ¸¶¤â¡Ö¥Þ¥ë¥·¥¢¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ªÍèÇ¯¤â½Ð¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£