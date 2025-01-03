À¾¤Ï¥è¥­¥Ã¥Á¡¢Åì¤Ï¥ä¥Ë¥¹¤¬Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¡¿NBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2025 ¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ÅÓÃæ·Ð²áÂè1ÃÆ

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Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.
Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.
Next fan update: 1/9. pic.twitter.com/OoIIa3S3fn
- NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025
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