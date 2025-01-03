2025Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤òÅ¸Ë¾¡ª¡¡ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤Ï¡©¡Ú»³ËÜÇë»Ò¤Î£¶¡Ý£´¡Ý£³¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¡ÛÂè147²ó
2025Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿»³ËÜ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîµåÂç¹¥¤¡¢»³ËÜÇë»Ò¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ1²óÌÜ¤Ï¡¢º£Ç¯ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎºÇ¿·¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
1¡ËÊÑ¤ï¤ëMLB¤ÎÀªÎÏ¿Þ
"ÂçÃ«æÆÊ¿¸ú²Ì"¤â¤¢¤ê¡¢À¾³¤´ß¤Î¥Á¡¼¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎMLB¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÅì³¤´ß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Åì³¤´ß¤Î"2¶¯"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤é¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ÉÅê¼ê¤òº¸ÏÓ»Ë¾åºÇ¹âÇ¯ËÀ¤Ç³ÍÆÀ¡£°ìÊý¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤â¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤é¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥óÅê¼ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼Åê¼ê¤È¡¢ÂçÊªÅê¼ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢µð¿Í¤Èºå¿À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶áÇ¯¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢MLB¤ÎÀªÎÏÃÏ¿Þ¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
"ÅÁÅý¤Î°ìÀï"¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢µå³¦¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤¬À¤¤Î¾ï¡£¥á¥Ã¥Ä¤â¡¢»Ë¾åºÇ¹â·ÀÌó¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥ÈÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Åì³¤´ß¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆø¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤Î¿ûÌîÅê¼ê¤Ï¡¢Êá¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤âÃíÌÜ
º£¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê¸½¥á¥Ã¥ÄFA¡Ë¤ä¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¤âºßÀÒ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤µåÃÄ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊá¼ê¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ò»ý¤Ä¡¢2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Î¥¢¥É¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥Á¥Þ¥óÊá¼ê¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢MLB¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â·ã¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¼ã¤¯¤ÆÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢35ºÐ¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¿ûÌîÅê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ûÌîÅê¼ê¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤â¶ì½Á¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎË¹»Ò¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤âÃíÌÜ¡£Åì¤âÇ®¤¤2025Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£³¡Ë²æ¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃíÌÜÁª¼ê
¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ÎºÇÍÎÏ¡¢µÈÂ¼¹×»ÊÏºÅê¼ê¤Ç¤¹¡£µÈÂ¼Åê¼ê¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¨¡¼¥¹¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê¸½¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Àé²ìÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤¬Áí¤¬¤«¤ê¤Ç¡Ö¤ªÁ°¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼«³Ð¤µ¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÈÂ¼Åê¼ê¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î¼«³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¨¡¼¥¹¤¬¾¡¤Æ¤Ð¥Á¡¼¥à¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤È¤¤âÅê¤²È´¤¯Àº¿ÀÎÏ¤âËá¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ß¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
½éÆü¤Î½Ð¤Ê¤é¤Ì½éÍ¼ÍÛ¡£Ìîµå¹¥¤¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
4¡Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸
NPB¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ë¡Öµå¾ì°ìÍ÷¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ç¤â¥×¥íÌîµå¤Î»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÁ´¹ñ¤Îµå¾ì¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢50Ç¯Á°¤Ë°ìÅÙ¤À¤±»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃÏÊýµå¾ì¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤ì¤é¤Îµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¡£Ì´¤ÏËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîµå¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÂç»ö¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Îµå¾ì¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æº£Ç¯°ìÇ¯¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¹½À®¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«¡¡»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî