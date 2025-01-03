µ¤Ê¬²°¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©ÃËÀ¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤½÷À¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×
µ¤Ê¬²°¤Ê½÷À¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯ÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥â¥Æ¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤½÷À¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë
µ¤Ê¬²°¤Ê½÷À¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¾åµ¡·ù¤Î»þ¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°¦ÁÛ¤¬ÎÉ¤¯¡¢µÕ¤ËÉÔµ¡·ù¤Ê»þ¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÎäÃ¸¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê½÷À¤À¤ÈÃËÀ¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔ°ÂÀ¤Çµ¿¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë
µ¤Ê¬²°¤Ê½÷À¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤Î£±¤Ä¤ËÉÔ°ÂÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¼þ°Ï¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÉÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈà»á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÉâµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Èµ¿¤ê¿¼¤¤°ìÌÌ¤òÈà»á¤Ë¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èà»á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤ë¸¶°ø¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ëº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤·£±¿Í¤Ç¤Ï²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡£ÃËÀ¤¬¡Ö°ì½ï¤À¤ÈÈè¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤È¤Ï