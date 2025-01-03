Ç¯¤Îº¹º§¤Ç¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä´Ú¹ñ½÷À²Î¼ê¡Ê52¡Ë¤¬¡ÈÊì¤Î°äºî¡É¤Ë¸ÀµÚ
²Î¼ê¤Î¥ß¥Ê¤¬ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÊì¿Æ¤Î°äºî¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ê¡¢50Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ÈÁ´À¹´ü¥Ü¥Ç¥£¡É
¥ß¥Ê¤Ï1·î2Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÊì¿Æ¤¬À¸Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡¢°æÍ¸¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¦¥×¡Ë¥·¥ë¥Ð¡¼±Ç²èº×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØÉ÷Ï¤ÉßÃ¦½Ð¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢KBS1¤ÇÌÀÆü1·î3Æü¸á¸å1»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥×¥Á¥ã²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é±éµ»¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð¤ÆÆÈÎ©±Ç²è¤â¾¯¤·»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ô¥«·îÁ°¤Ë±Ç²è¤¬½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸«¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¥¥ã¥×¥Á¥ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥ß¥Ê¤ÎÊì¿Æ¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ê¤ÏºÇ¶á¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Êì¿Æ¤È¤ÎºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¹âÎð¤Ê¤Î¤Ç¿çÌ²Ëã¿ì¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì²¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡ÊÂçÄ²¤Î¡ËÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢Êì¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤À¤ó¤À¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ê3¥«·î´Ö¤â¡È¤»¤óÌÑ¡É¾É¾õ¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ÍáÁå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö119¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¡ÊÍáÁå¤«¤é¡ËÊì¿Æ¤ò½Ð¤»¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿å¤òÈ´¤¤¤Æ¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¿å¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤â¤¦°ìÅÙ¿´Ää»ß¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤âÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ß¥Ê¤Ï2002Ç¯¤ÎÆü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¡£17ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë²Î¼ê¥ê¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤È2018Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤â2¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Î2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ê¥ß¥Ê¤«¤é¡Ë¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¥ê¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤¬¡Ö¥ß¥Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥ß¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1972Ç¯12·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡£1993Ç¯¤Ë¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯¤ÎÆü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×»þ¡¢ÀÖ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤òÇ®Îõ¤Ë±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡È¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡É¡¢¡È±þ±ç¥Ó¡¼¥Ê¥¹¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÆ±Ç¯¡¢¡ØAnswer The Phone¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2018Ç¯8·î¡¢17ºÐÇ¯²¼¤Î²Î¼ê¥ê¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤È·ëº§¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£