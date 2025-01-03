¿ûÅÄ¾Úö¡¢¡È»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¼ÂÂÎ¸³¤Ç¿´¶ÊÑ²½ ¥é¥¸¥ª¡¦²»³Ú»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±ÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/03¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¥ï¥¿¥·¤À¤±¤Î³×Ì¿»Ë¡×¡Ê¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ûÅÄ¾Úö¡õ¾®¾¾ºÚÆà¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê²á¤®¤ëÄ¾É®Ê¸
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿ûÅÄ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Î·ÏÉè¤ò¾Ò²ð¡£VTR¤Ç½Ð±é¤·¤¿±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¶â¸¶Í³²Â»á¤Ï¿ûÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¨¤Æ»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÁáÀÂ¤·¤¿¥«¡¼¥È¡¦¥³¥Ð¡¼¥ó¤ä¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÎã¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¿ûÅÄ¤Ï¡Ö20ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¡Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£È¾Ê¬°Õ¼±Åª¤ËÎ¥¤ì¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¶â¸¶»á¤¬»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Î»à¤Ì¾ìÌÌ¤ÇËèÆüµ¤Àä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤È¸ì¤ê¡ÖÄ¹¤¯À¸¤¤Æ¤³¤½¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¸å¤Ç¡¢²»³Ú³èÆ°¤äËÜ¤Î½ÐÈÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿2017¡Á2022¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë³èÆ°¤ò¹¤²¤¿¿ûÅÄ¡£¼«¿È¤Î²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¡¢²¼¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£»Å»ö¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Î²»³Ú¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ï¼«¸ÊËþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¤È²¿¤«ÊªÂ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤É¤³¤«¼«¸ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¼«Í³¤Ê¾ì½ê¤¬²¿¤«Íß¤·¤¤¤Ê¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤È²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¡¢²»³Ú¤ä¥é¥¸¥ª¤Ï¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎÈ¯Ïª¤Î°ì´Ä¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHKÁí¹ç
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ûÅÄ¾Úö¡õ¾®¾¾ºÚÆà¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê²á¤®¤ëÄ¾É®Ê¸
¢¡¿ûÅÄ¾Úö¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡×
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿ûÅÄ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Î·ÏÉè¤ò¾Ò²ð¡£VTR¤Ç½Ð±é¤·¤¿±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¶â¸¶Í³²Â»á¤Ï¿ûÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¨¤Æ»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÁáÀÂ¤·¤¿¥«¡¼¥È¡¦¥³¥Ð¡¼¥ó¤ä¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÎã¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¢¡¿ûÅÄ¾Úö¡¢²»³Ú¡¦¥é¥¸¥ª¤Ï¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¼«Í³¤Ê¾ì½ê¡×
Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¸å¤Ç¡¢²»³Ú³èÆ°¤äËÜ¤Î½ÐÈÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿2017¡Á2022¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë³èÆ°¤ò¹¤²¤¿¿ûÅÄ¡£¼«¿È¤Î²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¡¢²¼¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£»Å»ö¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Î²»³Ú¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ï¼«¸ÊËþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¤È²¿¤«ÊªÂ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤É¤³¤«¼«¸ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¼«Í³¤Ê¾ì½ê¤¬²¿¤«Íß¤·¤¤¤Ê¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤È²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¡¢²»³Ú¤ä¥é¥¸¥ª¤Ï¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎÈ¯Ïª¤Î°ì´Ä¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHKÁí¹ç
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û