『ヒプノシスマイク』の舞台シリーズ『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage、過去上演作品より新たに6作品の「ABEMA」独占見放題配信が決定した。全ディビジョンによる集大成ライブ「-Battle of Pride 2023-」ほか、初のディビジョン単独ライブが本日1月3日(金)正午より配信開始、『ヒプステ』過去作 ”計18作品” がいつでも見放題となった。

舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage(通称ヒプステ)は、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(通称ヒプマイ)の舞台化作品。2019年11月に初めて舞台化されて以降、『ヒプノシスマイク』の世界観を忠実に再現した圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けている。このたび、2024年『ヒプステ』過去上演作品6作品の「ABEMA」独占見放題配信が決定。全ディビジョンが集結したライブ公演「-Battle of Pride 2023-」をはじめ、各ディビジョンによる初の単独ライブ《Rep LIVE side M》《Rep LIVE side B.A.T》《Rep LIVE side D.H》《Rep LIVE side B.B》《Rep LIVE side Rule the Stage Original》の6公演が、2025年1月3日(金)昼12時より新たに配信開始となった。なお「ABEMA」では、2019年11月の初公演より展開された「-track.1-」〜「-track.5-」、「-track.2 replay-」の6作品に加え、全ディビジョンが初集結したライブ「-Battle of Pride-」など12作品を独占見放題配信中。新たに配信を開始した6作品に加え『ヒプステ』過去公演計18作品が、「ABEMAプレミアム」または「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題で楽しめることに。歴代の『ヒプステ』公演を見放題で楽しめる「ABEMA」にて、『ヒプノシスマイク』の世界をたっぷりと楽しもう。(C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会