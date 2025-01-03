¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Î¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç¤Ï1·î3Æü¡¢Ê¡ÂÞ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë½éÇä¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î2025Ç¯¤Î½éÇä¤ê¤Ï¡¢Æ¯¤­Êý²þ³×¤Ç1ÆüÃÙ¤ì¤Î1·î3Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤Î½éÇä¤ê¤Ç¤Ï³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬°ìÀÆ¤ËÆþÅ¹¤·¡¢¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ª¤è¤½1Ëü9000ÅÀ¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡³«¶È25¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÊ¡ÂÞ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢3.52¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬2500Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥ï¥Ó¤Î»Ñ¼Ñ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤¬2Ëü5000±ß¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤ÎÊ¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤Ï1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£